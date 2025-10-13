El BNG vuelve a reclamar el IVA cero para el pescado en el Congreso

El BNG volverá a pedir que se reduzca al 0% el IVA aplicado al pescado y productos pesqueros al tratarse de un alimento «básico y de primera necesidad». Así lo defenderá esta semana en el Pleno del Congreso en una iniciativa para reclamarle esto y otras medidas al Gobierno .

En concreto, se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron en la última sesión plenaria al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, el BNG defiende este beneficio fiscal al pescado por los beneficios que ha demostrado tener en una dieta «sana y sostenible», así como su contribución a la reducción del gasto sanitario. También ensalza el efecto positivo en el ahorro de las familias que tendría la medida.

Además, la moción recoge un amplio paquete de medidas, como pedir al Gobierno que se avance en el reconocimiento de Galicia como Zona de Alta Dependencia Pesquera y en la capacidad de participación directa en la toma de decisiones en materia pesquera, o cumplir los mandatos de la Ley de Pesca Sostenible y proceder a la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales de las personas trabajadoras del mar, así como promover la consecución de convenios colectivos.