Remolcan a dos veleros tras sufrir una interacción con orcas cerca de cabo Vilán

Salvamento Marítimo tuvo que remolcar a dos veleros, de manera simultánea, tras sufrir una interacción con orcas a nueve millas de cabo Vilán, en A Coruña.

La operación, que fue coordinada por el Centro de Fisterre, movilizó a la Salvamar Regulus para remolcar a un catamarán que tenía dañado el timón.

Asimismo, la Salvamar Altair se hizo cargo de un velero que tenía el timón inoperativo y sufrió una pequeña vía de agua controlada tras la interacción con los cetáceos.