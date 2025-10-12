Remolcan a dos veleros tras sufrir una interacción con orcas cerca de cabo Vilán
Los dos barcos se quedaron sin timón después de cruzarse con los cetáceos
Salvamento Marítimo tuvo que remolcar a dos veleros, de manera simultánea, tras sufrir una interacción con orcas a nueve millas de cabo Vilán, en A Coruña.
La operación, que fue coordinada por el Centro de Fisterre, movilizó a la Salvamar Regulus para remolcar a un catamarán que tenía dañado el timón.
Asimismo, la Salvamar Altair se hizo cargo de un velero que tenía el timón inoperativo y sufrió una pequeña vía de agua controlada tras la interacción con los cetáceos.
