Remolcan a dos veleros tras sufrir una interacción con orcas cerca de cabo Vilán

Los dos barcos se quedaron sin timón después de cruzarse con los cetáceos

Foto de archivo de dos orcas en aguas gallegas

Foto de archivo de dos orcas en aguas gallegas / BDRI

R. V.

Salvamento Marítimo tuvo que remolcar a dos veleros, de manera simultánea, tras sufrir una interacción con orcas a nueve millas de cabo Vilán, en A Coruña.

La operación, que fue coordinada por el Centro de Fisterre, movilizó a la Salvamar Regulus para remolcar a un catamarán que tenía dañado el timón.

Asimismo, la Salvamar Altair se hizo cargo de un velero que tenía el timón inoperativo y sufrió una pequeña vía de agua controlada tras la interacción con los cetáceos.

