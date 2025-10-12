Guinea-Bisáu vira su política y mejora las infraestructuras

Guinea-Bisáu volvió este año a la feria Conxemar para mostrar la gran variedad de productos de sus aguas y la fortaleza del acuerdo pesquero del país con la Unión Europea. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras (ANPE) del país africano, Justiniano Gómez, recordó que el protocolo con la UE dura muchos años, lo que muestra «consistencia», y explicó que en estos momentos el país ha virado su política en el sector para centrarse en mejorar las infraestructuras en tierra, tanto portuarias como de capacidad de frío.