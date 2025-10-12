Friotea se lanza al mercado y prevé facturar 4 millones con sus bandejas

Friotea va a por todas. La empresa de elaborados que se instaló en O Porriño en 2021 tras una fuerte inversión de más de 20 millones de euros se ha lanzado ya al mercado con su marca «Tasty & Easy». Sus bandejas de elaborados se encuentran en los lineales de Froiz y Gadis desde el primer trimestre, en los de la catalana Condis desde el segundo y en Consum (en la zona de Valencia y Murcia) desde mediados del pasado mes. Tras el pequeño adelanto mostrado en el espacio expositivo de Conxemar en la edición de 2023, la empresa acudió a Conxemar con la idea de «consolidar» a su clientela y convencer a los consumidores. Alfonso Soto, gerente de la planta, es claro: «Esperamos poder estar por encima de los 4 millones de facturación solo con esta línea de bandejas».

Friotea se presentó oficialmente a finales de 2020, cuando se registró la sociedad en el último trimestre de aquel año. Al curso siguiente, y como avanzó este medio, dio inicio a las obras de una imponente factoría en el polígono porriñés de As Gándaras, que aunaría el negocio del frío, muy demandado en el área, con el de los preparados ready to eat, entrando así como un nuevo player en la escena de la transformación de productos pesqueros de Vigo y su área de influencia.

Soto, acompañado de la directora comercial de la firma, Aroa González, explicó durante la feria del congelado que Friotea está «introduciendo el producto en el mercado» y en estos momentos están viendo «cuáles van encajando mejor». Por el momento, cuentan con un total de ocho referencias, la mayoría centradas en platos de productos del mar a base de bacalao, merluza, atún, salmón o langostino, aunque también de carne o pollo. No en vano, entre los socios se encuentran tanto Iberconsa como Coren.

En concreto, «Tasty & Easy» es un producto refrigerado que surge de las creaciones de su «cocina» (y departamento de I+D) y de la aplicación de una tecnología innovadora. Se trata de la maquinaria de la compañía sueca Micvac, que desarrolló un sistema integrado para la cocción en envases y la pasteurización de preparados. Entre sus ventajas está, por ejemplo, que conserva mejor las propiedades y sabores, además de aguantar por más tiempo en la nevera antes de su consumo (hasta 45 días).

La factoría tiene un frigorífico con capacidad para 15.000 palés de pescado

«Es algo totalmente innovador y sabemos que es difícil salir así al mercado, pero también que tenemos un producto muy bueno y tenemos que darlo a conocer», comenta González. La directora comercial explica que buscan «una transparencia con el consumidor» y que, por ese mismo motivo, realizan visitas a la planta con sus clientes. «Estamos abriendo las puertas de nuestra casa para mostrarlo», enfatiza.

Al tratarse de una planta con una alta automatización, por el momento dan empleo «a algo más de 30 personas».

Crecimiento

A través de este crecimiento en los clientes, y con vistas a seguir sumando más, Soto habla de esa facturación de más de cuatro millones de euros solo con esta línea de preparados, sin contar lo que aportan las dos cámaras de frío de gran tamaño con capacidad para 15.500 palés de productos pesqueros. Son, en total, dos líneas de negocio en una sola instalación. Eso sí, aunque ahora la cifra es pequeña al estar «arrancando», el objetivo es llegar a la nada desdeñable cifra de dos millones de bandejas al año..