Francia dará a Marruecos 100 millones para 11 puertos, entre ellos el de Dajla
Redacción
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) concederá a Marruecos un préstamo de 100 millones de euros en 2026 para financiar la modernización de once puertos de la fachada atlántica, tres de ellos situados en el Sáhara Occidental. Tiene como objetivo acompañar «la descarbonización y modernización» de estos puertos, según explicó a Efe Catherine Bonnaud, directora de AFD en Marruecos.
Bonnaud indicó que la financiación también pretende «prevenir los impactos del cambio climático y mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores». Entre los puertos saharauis figura el puerto pesquero de Dajla (Dakhla, que concentra a varios buques europeos y de otras nacionalidades), el de El Aaiún Lamhiriz y el de Bojador.
Esta financiación fue anunciada el jueves por el director general adjunto de AFD, Bertrand Walckenaer, durante el foro de negocios franco-marroquí organizado en Dajla por la patronal marroquí CGEM y la francesa Medef
