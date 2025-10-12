El BNG pide explicaciones a Mar por la «crisis productiva» de las rías

El BNG ha reclamado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que «aproveche» su comparecencia en el próximo pleno del Parlamento de Galicia para dar explicaciones ante la «crisis productiva» de las rías y la gestión del sector gallego.

El BNG ha avanzado que la conselleira comparecerá en el próximo pleno y la diputada del BNG Rosana Pérez ha advertido que Villaverde «es conselleira en Galicia, no comisaria europea». «Que aproveche su intervención para dar explicaciones sobre las cuestiones que son de su responsabilidad directa», ha reclamado.