El BNG pide explicaciones a Mar por la «crisis productiva» de las rías
REDACCIÓN
Vigo
El BNG ha reclamado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que «aproveche» su comparecencia en el próximo pleno del Parlamento de Galicia para dar explicaciones ante la «crisis productiva» de las rías y la gestión del sector gallego.
El BNG ha avanzado que la conselleira comparecerá en el próximo pleno y la diputada del BNG Rosana Pérez ha advertido que Villaverde «es conselleira en Galicia, no comisaria europea». «Que aproveche su intervención para dar explicaciones sobre las cuestiones que son de su responsabilidad directa», ha reclamado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo