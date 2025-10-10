Los productos cárnicos también crecen en la feria líder del congelado
A. A.
No todo es pescado o marisco en Conxemar. La feria abre la puerta a todo un ramillete de productos, ya sean comestibles o no. Ahí está, por ejemplo, el pabellón de maquinaria industrial. Sin embargo, en esta edición «un guiño» a otros productos congelados, que llevan años insistiendo por un hueco y que, según explican desde la organización, «son complementarios con las nuevas presentaciones ready to eat, quinta gama, etc.»
Así, por ejemplo, además de empresas de pizzas, pastelería o verduras, en esta edición había varios expositores de productos cárnicos. Entre ellas, por ejemplo, estaba Frilesa & Lebrok, de Álava, una de las veteranas con más de una década participando en Conxemar. «Al final, hay empresas de congelado también ofrecen carne», recuerdan.
