La tripulación de la patrullera «Lilibet», galardonada por su rescate en el «Argos Georgia»

Lilibet es una patrullera de altura de 50 metros de eslora con base en Port Stanley, en las Malvinas. El 22 de julio de 2024, y con respaldo aéreo de un avión de Royal Air Force (RAF) británica, acudió a la llamada de auxilio del palangrero de fondo Argos Georgia, a unas 200 millas del archipiélago de jurisdicción británica.

Bajo los mandos del capitán Ben Blackburn, la tripulación del Lilibet consumó el rescate de 13 personas del pesquero, en el que fallecieron cuatro tripulantes gallegos: César Acevedo, Santiago Leyenda, Antonio Barreiro y Juan Antonio García; el cuerpo de este último, natural de Ribeira, nunca apareció.

Este jueves la tripulación de la patrullera fue homenajeada en Londres a cargo de la Shipwrecked Fishermen and Mariners Royal Benevolent Societ. «Rescataron con éxito a 13 marineros de una balsa salvavidas durante una extenuante operación de 48 horas que puso a prueba sus habilidades, criterio y resistencia», han destacado desde la asociación. El premio concedido fue el Emile Robin 2025.

También fueron distinguidos los tripulantes del Rescue 1, el único helicóptero de búsqueda y rescate de Malvinas, que también trataron de auxiliar a los marineros del Argos. En su caso, recibieron el galardón Edward y Maisie Lewis.

Tripulantes del «Argos Georgia», con el buque a punto de hundirse. / Royal Air Force

Las causas

El palangrero se hundió como consecuencia de una vía masiva de agua que entró por la compuerta de estribor, que estaba rota, como avanzó FARO en fuentes de la tripulación y confirmaría después la Marine Accident Investigation Branch (MAIB), homóloga en Reino Unido a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim). La inundación, certifican los técnicos, «fue imposible de controlar» pese a los desesperados intentos por achicarla.

Cedido

El informe del MAIB es breve pero expeditivo. La rotura completa de la compuerta de estribor se produjo alrededor de las 12:30 horas (locales). Pero fue progresiva, «poco a poco», y pudo ser observada a través del circuito cerrado de televisión. La puerta de bisagra que separaba este compartimento del buque —el que daba a esa ventana en el casco, de 4x2 metros— del resto de la embarcación estaba también abierta.

Por eso el agua empezó a inundar uno a uno otros espacios del buque, hacia popa, como la sala donde estaban las máquinas de encarnado automático del cebo del palangre, la de la cinta transportadora o la lavandería. «Las puertas internas que conducían al compartimento de arrastre estaban abiertas. Esto permitió que el agua fluyera sin obstáculos hacia otras áreas, lo que provocó una escora significativa que aumentó progresivamente a medida que entraba más agua».

Los pesqueros Robin M. Lee, de capital gallego, y el Puerto Toro (ex de Pescanova SA) localizaron las balsas con 14 supervivientes y 9 cadáveres.