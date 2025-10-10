La industria celebra el «éxito» de Conxemar: «Somos referencia mundial, Vigo da un plus»
Expositores reivindican el «salto de calidad» del certamen: «Proyecta la imagen de Galicia y la ciudad como modelos mundiales en la industria del mar»
El gambón, producto estrella de la feria: «Hay ganas, 2025 pinta bastante bien»
El recinto ferial de Koelnmesse GMBH, en la ciudad Alemania de Colonia, acogió estos días (4-8 de octubre) la feria Anuga, que está considerada como la de mayor relevancia del circuito mundial para el sector agroalimentario. Esta coincidencia en las fechas —Anuga es bianual— fue negativa para Conxemar y se notó en una «menor afluencia de clientes de Alemania y Francia», apunta el director financiero de Wofco, Álvaro Velasco. Más allá de esta muesca —fue imperceptible para el público menos especializado—, el sentir mayoritario entre las empresas expositoras es dulce. No solo por el intenso trajín que desgastó los pasillos del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), si no también por la calidad de los asistentes, por el contenido de las negociaciones o la cristalización de «nuevas operaciones». Y una cosa más: porque Conxemar ha dado un «salto de calidad», aprecian otras fuentes del sector, y ha conseguido espantar el miedo a una pérdida de masa crítica por el empuje de la Seafood Expo Global (Barcelona). «No competimos con ellos. Podemos llevar a nuestros clientes a ver directamente el pescado, los frigoríficos. Aportamos otro plus», opinan desde Pescapuerta. «Conxemar —remachan en Nueva Pescanova— sigue consolidándose como la feria de referencia».
«Es un punto de encuentro estratégico que mejora cada año y consolida su papel como referente internacional del sector», ejemplifican fuentes de Grupo Profand, número 1 en España por cifra de negocio. «A diferencia de otros eventos de este tipo, Conxemar está formado por más de 200 asociados. Esta peculiaridad hace que haya un interés común en dar visibilidad a nuestro sector, fomentar iniciativas para defender los intereses de la pesca en Europa y poner en valor nuestro papel». También en Pescapuerta valoran este factor: «Somos empresas de pesca, no nos dedicamos a montar ferias».
La sensación de que es posible una convivencia armónica con citas como la de la Ciudad Condal o Boston —ambas están organizadas por la empresa Diversified Communications— no es unánime. En la propia Wofco, por ejemplo, defienden sin ambages la necesidad urgente de realizar inversiones y consumar la ampliación del recinto. «Conxemar ha trabajado mucho para ponerse al día con otras ferias, pero hace falta un mayor esfuerzo». Considera el CFO de esta multinacional que el certamen de Vigo no debería conformarse con focalizarse en los mercados del sur de Europa —España, Portugal, Francia, Italia y algo de Grecia— por la propia globalización de la industria y porque Barcelona «irá ganando terreno». Otras compañías replican que es la especialización en estos países lo que da músculo a Conxemar. También desde Profand recuerdan la necesidad de «una ampliación de espacio que dé cabida a nuevos expositores, mercados y países».
Centro de debate
«La feria contribuye de manera decisiva a proyectar la imagen de Vigo y de Galicia como referentes mundiales en la industria del mar», expone un portavoz de Grupo Davila. Y de concentrar en tres días y un mismo espacio cubierto al sistema nervioso de la industria mundial de elaborados congelados de productos del mar. Porque en Conxemar hubo debate sobre los grandes desafíos del sector, así como sus potencialidades: la escasez de materia prima —por la corta campaña de langostino en Argentina o el cierre anticipado de la de calamar de Malvinas—, el consiguiente encarecimiento del producto o la continua progresión hacia los productos ya elaborados y con mayor valor añadido. El gambón, zanja Velasco, ha sido el «producto estrella» de la feria.
La satisfacción también ha reinado en el equipo de Iberconsa. ¿Aspectos a mejorar en opinión de su CEO, Alberto Encinas? Uno conocido: «dificultad en los accesos y los atascos», que fueron mayúsculos el primer día. «Ha sido una feria más fuerte que nunca, tremendamente e productiva y útil», opina el director general de la aseguradora Howden en España y Portugal, Rubén Martínez Nieto. «Este año ha estado un paso más arriba de gente y actividad». El «buen ambiente» y el enfoque al negocio son ideas clave que han destacado desde Iberconsa, Nueva Pescanova, Wofco o Pescapuerta. No hay que perder de vista que la feria gallega se celebra en plena preparación de las compañías de la campaña de Navidad, que será más cara para determinadas referencias. «Este año cerrar el gambón será más sencillo, y también defender el precio», abunda Velasco, porque la parálisis de la flota ha rebajado el stock disponible a niveles muy reducidos.
Despejado el día a día de los procesos concursales que se prodigaron en la industria en los dos últimos ejercicios, el ánimo está en cotas altas. «Hay ganas de hacer cosas. El año 2025 pinta bastante bien».
Récord superado: 30.405 visitantes en el Ifevi
La feria Conxemar de productos del mar congelados cierra este jueves su 26.ª edición «superando todos los récord», tanto de expositores como de visitantes y cifra de negocio. En total, se han registrado 30.405 visitantes, lo que supone un crecimiento de más del 12% respecto al año pasado, y se han superado por primera vez la cifra de 800 expositores —un total de 812 frente a los 766 de 2024— procedentes de 46 países.Tras poner en valor estas cifras, el presidente de Conxemar, Eloy García, ha aprovechado un año más para pedir a las administraciones que avancen en las reivindicaciones de Conxemar, que pasan no solo por ampliar el Ifevi para atender a la demanda no cubierta de expositores, sino también por mejorar los accesos, los aparcamientos y las instalaciones en general. Según sus cifras, solo del sector de productos del mar congelados hay una demanda de unos 6.000 metros cuadrados de espacio en la feria que no se ha podido satisfacer por falta de hueco.
