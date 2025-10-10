«Hay ofertas de otros sitios pero rogamos seguir aquí»

A punto de bajar la persiana de la 26 edición de Conxemar, su presidente, Eloy García Alvariza, hace balance para FARO.

–Le pido que remate un par de frases. Conxemar 2025 ha sido...

Un éxito.

–Si pudiera, la feria sería...

Más grande, más exitosa.

–¿Dónde pone el umbral de ese mayor éxito, hasta cuánto?

Es que ahora mismo estamos en el umbral de éxito. Ayer [por el miércoles] nos pasó algo que ilustra perfectamente lo que digo: teníamos gente que venía de Santiago, llegó sin atascos, dio vueltas por todos los sitios y volvió para Santiago porque no había dónde aparcar. Va a llegar un momento en que no se pueda andar por los pasillos. Aquí hay mucho trabajo y muy bien hecho por parte de mucha gente, y del organizadores de las pasadas ediciones. Pero no nos sigue el gobierno.

–Si leo sus palabras y me dicen que son de una entrevista de 2024, me lo creo...

Exactamente, es el día de la marmota. Yo le puedo hablar del éxito, de la colaboración con las fuerzas de seguridad, la subdelegación del Gobierno, del gerente del Ifevi... Pero las administraciones, que tenían conciencia desde hace tiempo de la necesidad urgente de mejora y ampliación de estas instalaciones, no llegan a un acuerdo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero ellos no han hecho el suyo.

–¿Y qué va a hacer? ¿Tiene alguna presión de asociadas de Conxemar?

Sí, claro que sí, hay presión. Estamos todos de acuerdo en que esto es una anomalía administrativa. Mire, hoy [por ayer] termina la feria. Pues inmediatamente deberían hablar y decir, «bueno, vamos a arrancar esto». Tenga en cuenta que el estudio Ardán, que se elabora con la Universidad de Vigo, evalúa en más de 200 millones de euros el impacto de Conxemar, con más de 6.500 empleos. Y dice que, por cada 6.000 metros cuadrados de demanda de espacio no atendida, se pierden 20 millones. Bien, hay unos números por ahí que dicen que la ampliación cuesta 18 millones... Estamos perdiendo lo que genera un pabellón cada año. Tenemos que sentarnos, esto no puede esperar más.

–¿Se plantea volver a escuchar ofertas como las de Ifema e irse a Madrid?

Tenemos ofertas de distintos sitios. Rogamos, rogamos seguir dejando más de 200 millones de euros cada año aquí, eso es lo que estamos pidiendo.

Evolución de Conxemar

–¿En qué ha cambiado Conxemar en los últimos años?

Se ha fortalecido el proceso de internacionalización, hemos ganado actividades paralelas, desayunos de trabajo... Todo lo que depende de nosotros está exprimido al máximo en lo que atañe al espacio. Nos hemos acercado a la ciudadanía: celebramos un concurso de tapas, otro de bandas musicales emergentes y ahora vamos a arrancar con la sala interactiva para hablar a niños de toda Galicia del pescado con una experiencia inmersiva.

–¿Es buena la salud del sector?

Hay problemas globales, como la escasez de ciertas materias primas, que afectan a todo el mundo. ¿Aquí qué ha pasado? Una empresa tiene un problema y la compra la de al lado. No ha habido problemas de sector, sino de empresa; la industria va como una moto, tiene una capacidad total de adaptación al mercado, está muy centrada en la sostenibilidad, la digitalización... Fíjese que estamos vendiendo tiempo: la quinta gama, los productos ya adaptados el consumo de una pareja joven con hijos, por ejemplo, son un ejemplo de esa evolución.

–El excomisario de Pesca Karmenu Vella, en el Congreso FAO, apuntó que la pesca no tiene la relevancia que merece en Bruselas.

Y tiene razón. Pero también digo, ¿cuántos países tienen interés en la pesca? De los 27, a lo mejor somos cuatro, ya empezamos mal, porque quizás hay 20 que coinciden en el acero. Es evidente que somos las asociaciones las que estamos ejerciendo la presión. Nuestra posición de lobby en Europa es potente, trabajamos juntos con la LDAC, con Javier Garat... Presidimos la asociación de comercializadores y en 2027 lo haremos con la de los procesadores. Estamos haciendo el trabajo del poder político.