Wofco activa a final de año la planta de Paraguay; la de Aucosa, aún en reserva

La compra de Fandicosta permitió a Worldwide Fishing Company (Wofco) dar un enorme mordisco a los plazos que manejaba para disponer de una sala de elaborados propia en la ría de Vigo. Como consecuencia del concurso de acreedores de la empresa de Moaña —y que se contagió a Casa Botas y Peixemar—, pasó a disponer de unas instalaciones recién renovadas, con maquinaria para el envasado en atmósfera protectora (modified atmosphere packaging, MAP), capacidad frigorífica y un muelle de referencia. Así fue que Wofco ya no tenía que arrancar de cero la construcción de las que iban a ser sus oficinas centrales, en los terrenos de la antigua Aucosa, en Chapela.

La que sí ha puesto en marcha desde sus cimientos es la fábrica de su participada South Atlantic Company —tiene el 40% del capital—, con la que procesará langostino en el parque empresarial Pradera Alta de Hohenau, en Paraguay. Con 8.000 metros cuadrados construidos y capacidad para 37 toneladas diarias, las instalaciones arrancarán a final de año, confirmaron fuentes del grupo. Estarán «a pleno rendimiento» la próxima primavera.

El proyecto de Paraguay supone un paso más en la alianza tejida entre el equipo de Wofco y el de Fernando Álvarez Castellano, presidente de la argentina Conarpesa, en la que la pesquera gallega tiene cerca de la mitad del accionariado. Pero no es el único que tiene entre manos: esta sociedad ha protagonizado un ascenso meteórico, el más fulgurante del sector en las últimas décadas, al rebasar los 440 millones de euros de facturación consolidada en 2024 y con escasos ocho años de trayectoria. De hecho, y por este motivo, el futuro de los terrenos de Chapela todavía no ha sido definido: Wofco escucha ofertas por este espacio pero, habida cuenta de que continúa medrando en volúmenes y mercados —comercializó 91.400 toneladas el pasado ejercicio—, es posible que lo necesite para sostener su crecimiento. Una de las opciones que ha barajado, como ya publicó FARO, es una instalación de logística frigorífica.

Los mercados

Desde sus inicios, y gracias a la concepción de su proyecto —con la aportación de cada uno de sus socios al negocio y la firma de alianzas de exclusividad—, Wofco entró en el mercado norteamericano con buen pie. El 12% de sus ventas proceden ya de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a sus propios datos, mientras que el 35% corresponde a España, el 42% a los demás países europeos y el 11% al resto del mundo.

La compañía se alimenta de las bodegas de más de medio centenar de pesqueros, tanto propios como de operadores con los que ha suscrito pactos estratégicos. En el segmento de cerqueros congeladores, por ejemplo, cuenta ya con cinco efectivos: Ría de Aldán (ex Manapany), Aleshka (ex Kalesha, con pabellón de Marruecos), Belle Isle, Belle Rive y Belouve. Los tres últimos pertenecían al grupo francés Sapmer antes de intergrarse en la disciplina de Wofco.

Cajamar y su apoyo al sector del mar La banca cooperativa Cajamar vuelve a mostrar en Conxemar su apoyo a toda la cadena agroalimentaria. Directivos y profesionales de la entidad, encabezados por el presidente, Eduardo Baamonde, se reunen estos días con expertos y empresarios.