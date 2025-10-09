Welgood presenta en Conxemar una máquina de vending para productos refrigerados y congelados
La firma viguesa instalará las primeras unidades en cinco aparcamientos de la ciudad y busca marcas interesadas en sumarse al proyecto
La empresa viguesa Welgood, dedicada al desarrollo de software y a la gestión de aparcamientos, presentó en la feria Conxemar su nuevo proyecto: un sistema de máquinas de vending inteligentes para la venta de productos refrigerados y congelados. El funcionamiento es sencillo. A través de la aplicación móvil Welgood, el usuario puede añadir los productos a la cesta, realizar la compra y reservarlos en la máquina hasta el momento de recogerlos. Cuando el cliente acude al punto de venta, basta con pulsar la opción dispensar en la app para que el producto se entregue de forma automática.
Según explicó Jonathan Rodríguez, diseñador gráfico de la empresa y portavoz en la feria, las primeras máquinas se ubicarán en cinco aparcamientos gestionados por Welgood en Vigo: Náutico Cíes, Areal, Urzáiz, Policarpo Sanz y Pintor Colmeiro. «Estamos iniciando el proyecto y buscamos marcas que quieran incorporar sus productos a nuestras máquinas, así como empresas interesadas en alquilarlas para instalarlas en sus propios espacios con su imagen y oferta», señaló Rodríguez.
Además de operar a través de la app de Welgood, la compañía ofrece la posibilidad de desarrollar aplicaciones personalizadas para aquellas empresas que deseen disponer de su propio sistema de venta automática.
