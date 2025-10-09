Pontón demanda la bajada del IVA al pescado y una solución para ampliar el Ifevi
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó desde Conxemar la bajada del IVA para los productos del mar, tanto frescos como congelados o en conserva, al tiempo que demandó una solución para ampliar el Ifevi, una de las principales demandas de la asociación, como quedó plasmado una vez más en la inauguración del evento.
Con el objetivo de «axudar ás familias e ao sector pesqueiro», Pontón pidió el IVA cero para el pescado, uniéndose así a la industria, tras la fuerte caída del consumo en los últimos años. «Igual que se toman medidas para reducir o IVE doutros produtos é estratéxico que se aplique ese IVE do 0% para garantir unha boa alimentación e para apoiar ao sector do mar», defendió.
Por otro lado, criticó el recorte anunciado por Bruselas en los fondos pesqueros comunitarios, «un mazazo para Galiza», e instó a Xunta, Goberno central y concello a abandonar su «confrontación estéril» para acordar la ampliación del Ifevi.
