Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontón demanda la bajada del IVA al pescado y una solución para ampliar el Ifevi

Ana Pontón recorre la feria durante la segunda jornada de Conxemar

Ana Pontón recorre la feria durante la segunda jornada de Conxemar / Alba Villar

R. V.

Vigo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó desde Conxemar la bajada del IVA para los productos del mar, tanto frescos como congelados o en conserva, al tiempo que demandó una solución para ampliar el Ifevi, una de las principales demandas de la asociación, como quedó plasmado una vez más en la inauguración del evento.

Con el objetivo de «axudar ás familias e ao sector pesqueiro», Pontón pidió el IVA cero para el pescado, uniéndose así a la industria, tras la fuerte caída del consumo en los últimos años. «Igual que se toman medidas para reducir o IVE doutros produtos é estratéxico que se aplique ese IVE do 0% para garantir unha boa alimentación e para apoiar ao sector do mar», defendió.

Por otro lado, criticó el recorte anunciado por Bruselas en los fondos pesqueros comunitarios, «un mazazo para Galiza», e instó a Xunta, Goberno central y concello a abandonar su «confrontación estéril» para acordar la ampliación del Ifevi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
  2. Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
  3. Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
  4. Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
  5. Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
  6. La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
  7. La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
  8. Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada

La pesca de altura gallega urge un mayor control sobre la flota asiática

La pesca de altura gallega urge un mayor control sobre la flota asiática

Pontón demanda la bajada del IVA al pescado y una solución para ampliar el Ifevi

Pontón demanda la bajada del IVA al pescado y una solución para ampliar el Ifevi

Wofco activa a final de año la planta de Paraguay; la de Aucosa, aún en reserva

Wofco activa a final de año la planta de Paraguay; la de Aucosa, aún en reserva

Pescado que alimenta... y viste

Pescado que alimenta... y viste

Juan Antonio López, subsecretario de Pesca de Argentina: «Es la hora de negociar inversiones con las empresas gallegas»

Juan Antonio López, subsecretario de Pesca de Argentina: «Es la hora de negociar inversiones con las empresas gallegas»

Pereira clava una nueva pica en Namibia y planea invertir allí en una planta frigorífica

Pereira clava una nueva pica en Namibia y planea invertir allí en una planta frigorífica

Laura Carballo, investigadora en dereito laboral marítimo: «No 'Pitanxo' non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»

Laura Carballo, investigadora en dereito laboral marítimo: «No 'Pitanxo' non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»

Centenario en una familia con vinculación total al mar

Centenario en una familia con vinculación total al mar
Tracking Pixel Contents