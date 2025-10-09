I+D exótico: escamas que visten y algas como «snacks»

Una representación de 46 países aporta a Conxemar nuevos productos, nuevos proveedores, ideas de negocio y, por supuesto, innovación. A veces, exótica. En estos dos días, la gran afluencia de visitantes se encontraba con los expositores llenos de pescado (u otros productos) congelado, pero también preparados, postres, salsas... o incluso snacks, bebidas o piezas textiles a base de pescado.

En el expositor de Cabo Verde, representantes de una cooperativa de una quincena de peixeiras locales muestran sus creaciones a partir de las «pieles» del atún o salmonete. «Algunos son más duros que el cuero de vaca», explica Simone Alice Lopes, de la firma Gustinh. En su fábrica, las trabajadoras utilizan los restos del pescado para elaborar, durante varios días, estos trozos textiles que se utilizan «en la alta costura» y que llegan a tener un precio de 40 euros el kilo. Es un proyecto cofinanciado por la FAO.

Chiwon Choi, CEO de Heasan / Alba Villar

Muy cerca del stand de Cabo Verde está el de Corea del Sur. Lucy Cha, miembro institucional del pabellón, explica que el objetivo es difundir los productos al mercado europeo y que llegaron a Vigo por las buenas reseñas escuchadas de la feria y de la ciudad durante la Seafood de Barcelona. Con el expositor gubernamental vienen ocho grandes empresas. Una de ellas es Heasan, cuya cofundadora y CEO, Chiwon Choi, exponía sus productos a base de algas, entre otros, snacks a base alga gim, muy popular en Corea, o sus marine shakes, con colágeno de pescado, de diferentes sabores. La marca con la que comercializan las algas es OMG (Oh!_my gim) y, según la consejera delegada, buscan «potenciar el mercado europeo».