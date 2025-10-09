Cuatro nuevos países se estrenan en Conxemar y refuerzan la proyección internacional de la feria

Conxemar sigue creciendo y consolidando su papel como escaparate global de la industria pesquera. En esta edición, cuatro nuevos países —Cabo Verde, Corea del Sur, Alemania y Guinea-Bisáu— debutaron con stands propios, ampliando la presencia internacional del evento y fortaleciendo su proyección en el mundo.

Desde Corea del Sur, la marca nacional K-Fish, impulsada por el Ministerio de Océanos y Pesca, presentó una delegación de ocho empresas especializadas en productos como algas, caballa y abulón (conocido localmente como oreja de mar). «Nuestro objetivo es garantizar la calidad y la seguridad de los productos coreanos bajo un mismo estándar», explica Luci Chan treductora del stand, que recalca lo satisfechos y el interés despertado entre los visitantes.

Alemania participó a través del proyecto Import Promotion Desk (IPD), financiado por el Gobierno alemán, que busca conectar exportadores de países en desarrollo con compradores europeos. Su representante, Lia Reinhardt, valoró positivamente el paso por Vigo, «ha sido una experiencia muy buena; hemos hecho numerosos contactos y detectado grandes oportunidades en el mercado español y europeo».

Desde el stand de Guinea-Bisáu destacaron la relevancia de Conxemar para el impulso económico del continente africano. «Esta feria tiene un valor enorme, no solo para Guinea-Bisáu, sino para toda África», señaló Justiniano Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras, ANEP. Subrayó además la importancia de fomentar una pesca sostenible y responsable, que proteja la biodiversidad marina y mejore las condiciones de los pescadores locales.

Por último, Cabo Verde vivió su primera participación con entusiasmo y resultados alentadores. «Ha sido una experiencia muy positiva. Hemos recibido muchas visitas y contactos de empresas interesadas en invertir en la economía azul y en el sector marítimo y acuícola», afirmó Carlos Monteiro, director General de Pesca. La delegación caboverdiana espera poder estar en futuras ediciones con más innovación y nuevos productos.

Con estas incorporaciones, Conxemar refuerza su papel como uno de los grandes encuentros internacionales del sector del mar, un espacio donde convergen innovación, sostenibilidad y cooperación entre continentes, con Vigo como epicentro mundial de la industria pesquera.