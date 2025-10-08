«Las cuotas están aseguradas 15 años, es hora de dialogar sobre inversiones»

Juan Antonio López Cazorla (La Plata, 1959) es médico veterinario. Fue representante en el Consejo Federal Pesquero (CFP) de la provincia de Tierra del Fuego.

–¿Ha rematado la campaña de gambón?

–Lo hará el día 10 a las 19 horas, o cuando los barcos terminen de completar la bodega.

–¿Y cómo ha ido? Porque no ha podido ser un año más convulso para esta flota con los paros y las negociaciones entre empresas y el SOMU.

–Fue un conflicto entre partes, entre trabajadores y empresarios. El Estado sí participó en las conversaciones, para tratar de acercar posturas y contribuyendo al dar todas las ayudas que podía dar. A fin de cuentas, la campaña ha dado datos curiosos.

–¿Por ejemplo?

–Se ha pescado mucho, pero destaca el hecho de que más del 90% de las capturas fueron de langostino L1 y L2, cuando el más habitual es el L2. [Se refiere a los tamaños, el L1 equivale al más grande]. Yo creo que la naturaleza se compensó, digamos, con los días que se dejaron de pescar.

–Ahora tenemos un horizonte claro, de certidumbre, una vez se han formalizado las cuotas de merluza hubbsi (común) o de merluza negra para los próximos 15 años. Le pregunto específicamente por las participadas por compañías gallegas, ¿esperan nuevas inversiones? ¿Renovación de flota, quizás?

–En la pasada feria todavía no se había concretado la cuotificación de la merluza hubbsi, es cierto. Ahora sí, eso ya lo hemos despejado, y es cuando nuestro diálogo hacia el sector apunta precisamente a lo que usted está diciendo, a las inversiones. Argentina valora y aprecia el esfuerzo y las inversiones que hacen las empresas españolas que han invertido en nuestro país, firmas como Argenova, Iberconsa y tantísimas más. Y ahora tienen la certeza de que para los próximos 15 años saben qué cuota tienen, por lo que pueden realizar inversiones teniendo esa seguridad.

–Se incorpora a la conversación en este punto Carlos Cantú, secretario de Pesca y Acuicultura de Tierra del Fuego.

–Llega en un momento muy interesante. Le iba a preguntar al subsecretario qué hacemos con la actividad pesquera de la milla 201.

–La Argentina está trabajando este desde hace mucho tiempo en el control de la milla 201 , se ha aumentado el presupuesto de la Prefectura Naval y la Armada. Acabamos de suscribir el acuerdo para no subvencionar la pesca [de la Organización Mundial de Comercio, OMC] y en breve firmaremos un acuerdo con la Universidad de Pesca de Shanghái [es la Shanghai Ocean University SHOU] para investigar el recurso del calamar, para tener una explotación más racional. Argentina trabaja intensa y claramente y está en contra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

–El caso es que tienen ustedes una franja de costa inmensa para vigilar, como le sucede a Perú.

–Somos víctimas de las mismas flotas. También hay que reconocer que China ha decidido dejar una zona buffer de una o dos millas [frente as aguas jurisdiccionales], no está escrito en ninguna parte pero lo demuestran. Y hay otras flotas que se están portando mal, principalmente arrastreros, que son los que cada tanto hacen un intento por entrar aunque sea 150 metros. Esta administración considera que, aunque solo entren un metro, ya están en zona económica exclusiva argentina. Los estamos sancionando. No voy a dar ahora el nombre del barco pero la denuncia está iniciada.