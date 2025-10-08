La filial de Nueva Pescanova en Argentina logra su máxima cuota de merluza negra

Hasta agosto Argentina exportó más de 960 toneladas de merluza negra (Dissostichus eleginoides o toothfish), a razón de más de 30.000 dólares la tonelada HGT (pescado eviscerado, descabezado y sin cola). Es un producto cotizadísimo y muy regulado: solo tres empresas tienen CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) para extraer este recurso. Se trata de Argenova, Pesantar y Estremar; la primera es la filial de Nueva Pescanova en el país y la segunda está participada por Grupo Profand. En concreto, ambas sociedades pueden pescar merluza negra con los buques Argenova XIV, Argenova XXI, Argenova XXII y Echizen Maru.

Las tres firmas solicitaron poder acceder a las cuotas de reserva de la administración, previa evaluación del estado de este recurso. El Consejo Federal Pesquero (CFP) ha accedido a la solicitud, con la asignación extra de 240 toneladas para Argenova (80 toneladas para cada buque), como consta en el acta publicada ayer en la web oficial. Es su máximo histórico. Al Echizen Maru de Profand —será reemplazado por un buque de nueva construcción en 2027— la han correspondido otras 240 toneladas, por las 160 del Valeria del Atlántico.