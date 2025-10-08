Eduardo Vieira: «Del sector del mar nunca te retiras»
La pesquera viguesa prevé facturar 45 millones
A. A.
Eduardo Vieira (72 años) continúa al frente de la histórica Vieira, firma viguesa que se mantiene centrada en la actividad extractiva y que trabaja en dejar atrás los concursos. «Seguimos en fase de cumplimiento con la matriz; tanto en Argentina como en Puerto Vieira ya estamos levantandolo», explica. Tras un año bueno en capturas, Vieira espera que la empresa facture 45 millones de pesca y, de momento, no piensa en dar un paso al lado. «Del sector del mar nunca te retiras», explica.
Pese a los problemas iniciales con la campaña de langostino, el alza de precio y el buen desempeño de la pota dejó buen sabor de boca en Argentina, acompañado de «un buen año» de capturas de cefalópodos y pescados variados en Senegal.
Vieira cuenta con 12 barcos, siete de ellos en el país africano, otros cuatro en Argentina y uno con bandera española (el Releixo). No obstante, no descarta aumentar la flota si aparece la oportunidad.
