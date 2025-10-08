Centenario en una familia con vinculación total al mar
El stand del frigorífico Rosa de los Vientos vivió un emotivo día ayer, con la presencia de uno del patriarca de la familia, el centenario Manuel González. En la fotografía, y desde la izquierda: Mercedes González, Manuel Otero González, Manuel Otero Patiño, Miguel Otero González, Manuel González Rúa y Pilar Otero González. «Somos una familia totalmente vinculada a la pesca», explicó esta última, que también es la presidenta de Anmupesca.
