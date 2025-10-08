Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenario en una familia con vinculación total al mar

Centenario en una familia con vinculación total al mar | MARTA G. BREA

Centenario en una familia con vinculación total al mar | MARTA G. BREA

El stand del frigorífico Rosa de los Vientos vivió un emotivo día ayer, con la presencia de uno del patriarca de la familia, el centenario Manuel González. En la fotografía, y desde la izquierda: Mercedes González, Manuel Otero González, Manuel Otero Patiño, Miguel Otero González, Manuel González Rúa y Pilar Otero González. «Somos una familia totalmente vinculada a la pesca», explicó esta última, que también es la presidenta de Anmupesca.

