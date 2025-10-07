Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE renueva el acuerdo con São Tomé e Príncipe para pescar 6.500 toneladas

Agencias

Bruselas

La UE y Santo Tomé y Príncipe (São Tomé e Príncipe) han firmado la continuación del protocolo de pesca, que ya cuenta con 40 años de antigüedad y que dará a la flota comunitaria acceso a unas 6.500 toneladas de atún anuales. Tendrá una vigencia de cuatro años y conlleva también un aumento del pago de la UE: 3,3 millones al año.

