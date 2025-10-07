Pereira clava una nueva pica en Namibia y planea invertir allí en una planta frigorífica

Los problemas con el calamar en aguas de Malvinas (Falklands) se fueron capeando y la segunda campaña dejó «satisfechos» a los responsables de Grupo Pereira. Lo mismo está pasando con la merluza, con la que llegan a nuevos mercados gracias al sello MSC; el pulpo, que «está en un gran momento», o la conserva, que explotan a través de Portomar. Pero la pesquera viguesa, que este año celebra su 70 aniversario, no tiene pensado parar. Ni mucho menos. Y si en los últimos cursos las inversiones estuvieron especialmente centradas en la renovación de la flota malvina y en las operaciones en Sudáfrica, ahora viran hacia Namibia. Pereira clava una pica en la localidad pesquera de Lüderitz con la entrada en el accionariado de una empresa local. Un movimiento que vendrá acompañado de la construcción de un frigorífico con capacidad para 1.000 toneladas de pescado.

El máximo responsable de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de la firma, Ruy Andrade, explicó este martes a FARO durante la feria Conxemar los planes inmediatos de Pereira. «Entre este año y el que viene» la compañía que dirige José Enrique Pereira centrará su atención en el país africano, donde a la importante base que ya tiene en Walvis Bay se sumará la de Lüderitz, donde opera, entre otras, Novanam, filial de Nueva Pescanova.

En la pequeña ciudad portuaria (poco más de 16.000 habitantes), Pereira ha comprado la mitad de Southern Namibia Hake Fishing Industries, que cuenta con una fábrica que ahora será remodelada en profundidad y a la que sumará ese frigorífico «próximamente».

Aunque por el momento no puede cuantificar la inversión (están «perfilando» los planes), Andrade confirmó la importancia de este movimiento, que incluye «en la ecuación» al arrastrero Omukumo, unidad de 54 metros de eslora antes conocida como Argos Marine o Tazadit.

África Austral

Además, la llegada a Lüderitz supone un paso más en la zona de África Austral, «cada vez más importante para Pereira». No en vano, en Sudáfrica, además de la pesca de merluza, cuentan con la licencia experimental para pulpo (con nasas ecológicas) en la que entraron hace poco y en la que esperan crecer si las administraciones se lo permiten.

Mientras, en Namibia son uno de los referentes, caladero en el que además también se adentraron recientemente en la pesca de atún con un pequeño atunero cañero (pole-line). Sobre esto último, el responsable de Marketing no descartó la entrada de otro barco tras los buenos resultados del primero. «Estamos contentos y se podría incorporar un barco más; estamos negociando con un socio local», resumió.

¿Qué hacen con el atún capturado? «Todo está llegando a España», explicó Ruy Andrade. Una vez aquí, o lo venden como producto congelado o lo transforman en conserva, para lo que tiran de Portomar, la conservera que el próximo año cumplirá una década bajo la propiedad de la pesquera viguesa. Para ello, el grupo invirtió en la instalación de una nueva línea de atún envasado en tarros de cristal, de carácter más premium y que «ya está dando alegrías». «Al igual que el pulpo o el calamar en conserva», añade Andrade, «de hecho vamos a lanzar una gama nueva de chipirón».

En lo que respecta a la pesca en Mauritania, Ruy Andrade reconoció que la pesquera está valorando la continuidad en un caladero «difícil» a nivel de «gestión del negocio». «Se están analizando los pros y contras y se tomará una decisión», zanjó.