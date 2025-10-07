El Gobierno convoca ayudas de hasta 2.100 euros para instalar equipos de localización en la flota pesquera de bajura
Unos 600 barcos se podrán acoger a los apoyos
A. A.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avanza con la adopción de los requerimientos del nuevo reglamento de control pesquero. Para ello, ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases reguladoras y la convocatoria 2025 para las ayudas de cara a la adquisición e instalación de equipos de localización. Se trata de las conocidas como cajas azules y los apoyos están destinados para las embarcaciones de bajura de 12 a 15 metros de eslora, con subvenciones de hasta 2.100 euros por barco.
En concreto, estas ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y buscan anticipar el cumplimiento de la nueva obligación de geolocalización de los pesqueros, que tras la dura negociación del reglamento se acordó para que sea efectiva a partir del 10 de enero de 2026.
Para facilitar la adaptación, el Departamento que lidera Luis Planas ofrece esta línea de subvenciones, destinada especialmente a micropymes, que son mayoría en este segmento de flota. Las ayudas cubrirán los costes de compra, instalación y puesta en marcha de los equipos de localización, con estos apoyos de hasta 2.100 euros, en función de la eslora en sí del barcoy de la fecha en la que se hizo la petición. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2025.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria