El Gobierno convoca ayudas de hasta 2.100 euros para instalar equipos de localización en la flota pesquera de bajura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avanza con la adopción de los requerimientos del nuevo reglamento de control pesquero. Para ello, ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases reguladoras y la convocatoria 2025 para las ayudas de cara a la adquisición e instalación de equipos de localización. Se trata de las conocidas como cajas azules y los apoyos están destinados para las embarcaciones de bajura de 12 a 15 metros de eslora, con subvenciones de hasta 2.100 euros por barco.

En concreto, estas ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y buscan anticipar el cumplimiento de la nueva obligación de geolocalización de los pesqueros, que tras la dura negociación del reglamento se acordó para que sea efectiva a partir del 10 de enero de 2026.

Para facilitar la adaptación, el Departamento que lidera Luis Planas ofrece esta línea de subvenciones, destinada especialmente a micropymes, que son mayoría en este segmento de flota. Las ayudas cubrirán los costes de compra, instalación y puesta en marcha de los equipos de localización, con estos apoyos de hasta 2.100 euros, en función de la eslora en sí del barcoy de la fecha en la que se hizo la petición. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2025.