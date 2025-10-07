Conxemar urge un «acuerdo entre las administraciones» para ampliar cuanto antes el Ifevi

Conxemar arranca su edición número 26 con récord de participación (más de 800 expositores de 46 países) y la previsión de superar la cifra de asistentes. Y lo hace, también, reclamando de nuevo la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). «Supondría un beneficio para todos», enfatizó el presidente de la asociación, Eloy García.

Superados los ya crónicos atascos previos a la apertura, Conxemar realizó el acto de inauguración, al que asistieron el ministro fe Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el director general adjunto además de Director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange.

García inició su discurso recordando la construcción del Lemos, en Ascón y para Pescanova, para ejemplificar el «espíritu pionero que también de respira cada año en la feria».

El presidente de Conxemar señaló que Vigo es esta semana el «epicentro de la proteína azul» y pasó a pedir esa ampliación del recinto ferial. «Seguimos reivindicando un acuerdo entre las administraciones», dijo en alusión al pacto necesario para sellar la construcción de un nuevo pabellón que les permita atender la demanda que hay de espacio por parte de empresas y países. De hecho, recordó que cada año se pierden unos 20 millones de euros por este motivo, «mucho más de lo que se necesita para la ampliación».

En su intervención, Villaverde recogió el guante y garantizó el apoyo de la Administración gallega. Aunque destacó que el Ifevi es una instalación «más amplia, moderna y mejor preparada», garantizó que «la Xunta muestra su apoyo y compromiso, claro y unánime, con el futuro de la feria». Conxemar, dijo, es «la mejor plataforma para mostrar al mundo la fortaleza del sector del congelado».

Planas, por su parte, apuntó a Vigo como la «capital de la pesca en Europa» y a Conxemar como «una oportunidad única para hacer buenos negocios y potenciar la producción y comercialización del sector pesquero». Pero también aprovechó su intervención para hablar del presente y futuro de la feria: «Tiene vida y estoy muy tranquilo de que el futuro de esta gran feria seguirá aquí».

Mientras, el regidor de la ciudad insistió en la necesidad de ampliar el Ifevi, llamando a ejecutarlo. «Desde la Zona Franca, que yo presido, estamos dispuestos a costearla en su totalidad, pero es preciso un requisito legal, que es la aprobación de todas las partes; es bueno para la pesca, para Vigo, para Galicia y para todos. Es nuestro compromiso firme, porque necesitamos más espacio», resumió.

«Conxemar es la joya de la corona de la pesca del mundo, por eso hubo ataques para llevarse la feria fuera de Vigo», avisó Abel Caballero, «y el riesgo está ahí todavía; todas las ciudades del mundo querrían tener a Conxemar».

Barange, por su parte, recordó la celebración del 30º aniversario de la aprobación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, además de reconocer a Conxemar como «una institución compañera y amiga de la FAO».

Mientras, el presidente de Abanca, Escotet, que sacó pecho de la vinculacion de la entidad con las empresas de la cadena mar-industria, calificó a la feria como «referente mundial en el sector».

Fempa

Otro de los temas candentes en la inauguración fue el drástico recorte previsto por la Comisión Europea en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). La primera fue Villaverde, que recordó los problemas que acarrearía para la gente y las empresas del mar, poniéndose a disposición del Gobierno central para hacer presión en Bruselas con la que revertir la decisión. «Señor ministro, cuente con nuestro apoyo», enfatizó.

Luis Planas, que agradeció el apoyo de la Xunta, también hizo alusión a este recorte del 67% en el Fempa, explicando que les ha «disgustado» la propuesta de la CE. Dijo que los fondos propuestos «son totalmente insuficientes» y que las razones expuestas por Bruselas "no son coherentes". «No estamos de acuerdo, las negociaciones han empezado ya», avisó, asegurando que van a ser «contundentes» para defender al sector en la materia.

El ministro también hizo alusión a las promesas cumplidas por su parte. «Hace un par de años prometí que tendríamos un Perte para el sector transformador y lo conseguimos»,señaló Planas, «y también que haríamos más promoción del consumo de pescado».

También habló la necesidad del relevo generacion, vinculándolo con las ayudas para la renovación de flota para tener barcos mejores, y poniendo como ejemplo del palangrero de Veraguas Lar, previsto para su construcción en Armón Vigo.

Caballero habló sobre ese hachazo a los fondos pesqueros. «Queremos que la CE cambie alguna de sus decisiones, pero tengl confianza en el ministro de Pesca» resumió.