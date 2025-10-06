Conxemar, FAO y MAPA llaman a la «cooperación internacional» para resolver los retos globales de la alimentación acuática

El 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, Pesca y Alimentación (FAO) y los 30 años que este 2025 cumple su Código de Conducta para la Pesca Responsable han sido el punto de partida del XIII Congreso que la institución ha celebrado este lunes en Vigo de la mano de Conxemary, por primera vez, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Bajo el lema Aquatic Food = Food Security, la cita aborda los retos que afronta la alimentación acuática, con especial foco en temas novedosos como el papel de las algas, las proteínas de cultivo y la biotecnología alimentaria. «Sabemos que nuestra responsabilidad no es sólo empresarial, sino también social y ambiental», destacó el presidente de Conxemar, Eloy García, durante la bienvenida al evento, «un espacio para el diálogo» en el que confluyen «gobiernos, empresas, investigadores y consumidores». «Solo desde la cooperación internacional podremos resolver los desafíos globales», remarcó.

Sus palabras coincidieron con la introducción del secretario general de la FAO y director de la División de Pesca y Acuicultura, Manuel Barange, que valoró la colaboración tripartita formada con el MAPA y Conxemar como «estratégica». Ensalzó que «el apoyo de España a la FAO ha sido ejemplar» y recordó que «los alimentos acuáticos son fundamentales para la lucha contra el hambre y la malnutrición».

«Hoy no reivindicamos un mensaje nuevo, sino el valor de todos nuestros productos del mar por su contribución a la seguridad alimentaria», destacó por su parte la conselleira do Mar, Marta Villaverde, afirmando que «Galicia es a la pesca sostenible lo que el mar es a la salud» y reivindicando el papel de la comunidad gallega como suministradora de uno de los recursos alimenticios más preciados. «Somos la despensa del mar de Europa», agregó.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que el XIII Congreso Conxemar-FAO-MAPA expresa a la perfección la mejor forma de «entender la pesca» y tendió la mano a «un gran pacto» para impulsar el sector. De igual forma cargó contra «el falso ecologismo que no quiere entender que quienes más quieren el mar son las empresas pesqueras». «Queremos que el mundo tenga alimentación del mar. Queremos que las empresas funcionen, queremos empleo, queremos que se respete el mar», zanjó.

«Tenemos que hacer más»

Barange volvió a intervenir tras concluir el turno de las autoridades para abordar en su ponencia inaugural el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, haciendo hincapié en que la acuicultura se ha multiplicado por cuatro desde 1995 y ya supone más de la mitad de la producción anual de alimentos acuáticos, que se ha duplicado en los últimos 30 años y ya supera los 200 millones de toneladas. Incidió en la importancia de esta hoja de ruta para lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de las pesquerías, que permite «reflejar su evolución, contar con información y disponer de herramientas de modelado más avanzadas», además de comparar la buena situación del Atlántico Noroeste (donde el 75,8 % de los stocks son gestionados de forma sostenible, lo que repercute positivamente en el 86,6 % de las descargas) frente al escenario que maneja el Mediterráneo (donde estos porcentajes caen al 35,1 % y el 56,9 %). Fuera de Europa mencionó el mal estado de la franja centro-occidental del Pacífico, una vasta área de pesca que abarca aguas del sudeste asiático en la que predomina la pesca china (solo el 52,9 % de los stocks están bien gestionados), el Atlántico centro-oriental (el 47,4 %) y el Pacífico sudoriental (el 46,4 %).

«Si queremos mejorar, tenemos que hacer más», urgió el responsable, que llamó a fomentar la pesca sostenible y aplicar el mismo modelo a la acuicultura. «La pesca y la acuicultura tienen que ser una de las prioridades para luchar contra la desnutrición en el mundo», recordó. Y alentó a «correr rápido» teniendo en cuenta que la población en situación de hambruna crece en África.

«La dimensión social de la pesca, un nuevo eje»

Tras las palabras de Barange intervino el coordinador general de la Fundación Fish Nation, Alberto Prieto, que presentó las conclusiones de un análisis efectuado por la entidad para evaluar si el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO sigue sirviendo para abordar los retos de hoy, más allá de los desafíos planteados en 1995. «El 100% de los países han adoptado medidas del Código y el 90% han adoptado 100% del Código», resaltó, subrayando su importancia en la creación de las organizaciones regionales de pesca y valorando su papel en el enfoque ecosistémico de la pesca que se ha aplicado, entre otras regiones, en la Unión Europea. Sin embargo, conforme explicó, esta herramienta no recoge hoy temas prioritarios como la descarbonización, la trazabilidad o el cambio climático, antaño no contemplados.

«El Código ha sido una herramienta brutal, sinigual para proteger los mares y los océanos, pero es cierto que el paradigma ha cambiado», apuntó, recetando que, «para responder al futuro, el Código depende de actualizarse a los retos actuales». En este sentido señaló la necesidad de incorporar un nuevo eje: «La dimensión social de la pesca». «Merece la pena hablar del enfoque socioeconómico de la pesca. Si no hay una sostenibilidad socioeconómica, tampoco habrá sostenibilidad medioambiental», sentenció.