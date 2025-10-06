Conxemar, FAO y MAPA abordan hoy los desafíos de la pesca y su futuro

La XIII edición del congreso que Conxemar realiza con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) arranca hoy con Vigo con la mirada puesta en abordar todos los desafíos globales que afronta la alimentación acuática, con novedades como el papel de las algas y su aportación a la alimentación mundial o las proteínas de cultivo y la biotecnología alimentaria.

Bajo el lema Aquatic Food = Food Security, la edición de este 2025 conmemora el 30º aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, «un instrumento indispensable que reconoce la función decisiva de la pesca y acuicultura para el desarrollo económico y social», así como la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos acuáticos vivos y su medio ambiente para las generaciones actuales y futuras.

El congreso reúne este lunes a numerosos expertos internacionales entre los que intervendrán Manuel Barange, subdirector general de la FAO y director de la división de Pesca y Acuicultura; Alberto Prieto, coordinador general de la Fundación Fish Nation; Helena Abreu, miembro de la junta directiva (y expresidenta) del Consejo de la Asociación Internacional de Algas Marinas y asesora estratégica de la Coalición Mundial de Algas Marinas; Karmenu Vella, excomisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca; o Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña (UDC) y experto en economía y gestión de recursos pesqueros.