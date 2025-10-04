Orpagu contará con su nueva cámara de frío antes de 2026

La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) acudirá a la feria internacional Conxemar, que se celebra en Vigo del 7 al 9 de octubre, con un objetivo claro: abrir las puertas del canal retail a sus productos elaborados de pez espada —tacos y hamburguesas— tras el éxito obtenido en su tienda online y en el canal horeca. Como antesala a su participación en el evento, la asociación organizó ayer una visita guiada a su planta frigorífica de Tui, en la que también presentó su proyecto de ampliación de capacidad frigorífica que, como avanzó FARO, contempla la construcción de una nueva cámara de almacenamiento que estará lista antes de que acabe el año.

Gracias a esta inversión, Orpagu podrá incrementar su capacidad desde las 3.000 toneladas hasta 5.000, lo que permitirá afrontar con garantías la expansión comercial prevista para los próximos ejercicios. Esta mayor capacidad de almacenamiento permitirá aprovechar las ventajas del producto congelado para estabilizar los precios en el mercado: al poder almacenar grandes volúmenes durante más tiempo, Orpagu podrá planificar mejor sus ventas y responder con mayor flexibilidad a las fluctuaciones que sufran la oferta y la demanda.

Con esta apuesta, Orpagu refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el valor añadido, consolidándose como un actor clave en la modernización del consumo de productos del mar.