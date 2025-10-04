«Renovaremos las lanzaderas de alta velocidad con barcos más polivalentes»

Juan Carlos Codesido (Ferrol, 1963) se está acostumbrando a su nueva vida, hasta ahora lejos de los focos. «Lo mío es trabajar», dice en su primera entrevista como nuevo subdirector xeral del Servizo de Gardacostas de Galicia.

–¿Cómo han sido estas primeras jornadas?

La verdad es que muy bien, magnífico. En el servicio llevo casi 30 años y ya había sido también subdirector, ya estuve de jefe territorial... pasé por todo. De momento todo muy muy bien, ya vendrán tiempos difíciles.

–Es mucho tiempo en la «casa». ¿Le ayudará eso?

La ventaja es que conozco y sé cómo funciona el servicio, sé cómo es la gente y también al propio sector. La idea es seguir de forma un poco continuista la labor de Lino, pero tratando de avanzar y de modernizar las cuestiones que tengamos a mano.

–¿Cuáles son sus principales retos?

Me interesa mucho valorizar al servicio, tratar de mejorar las condiciones del personal de la mejor forma posible, dotándolo de los mejores medios dentro de las posibilidades existentes para realizar su trabajo y que el servicio, que nació como un servicio público por ley, sea reconocido como tal por la gente del sector pesquero y marítimo.

–¿Qué le falta a Gardacostas para mejorar?

Cuando se habla de estos servicios de intervención todo el mundo dice lo mismo: quisiéramos ser más de los que somos, pero todo tiene un límite, que te lo ponen la propia administración y los costes. Siempre pedimos también mejores medios y los que tenemos son muy buenos, pero bueno, los vamos a ir renovando y modernizando, especialmente a nivel tecnológico. Aunque sobre todo mejorar las condiciones de las personas, la formación y las condiciones de trabajo, porque son muy duras.

–No es un trabajo sencillo.

Aquí se trabaja a cualquier hora del día, en el mar, a veces en situaciones de riesgo, veces con enfrentamientos con personas que son violentas... Todo eso tiene que tener una preparación y tiene que tener un conocimiento muy asentado en la gente para poderlo llevar a cabo de forma profesional y segura.

–En los últimos años se renovaron los medios disponibles. ¿Cuál será el siguiente paso?

Ahora estamos haciendo dos patrulleras de 18 metros [con Astilleros Polináutica, Cambados] y tenemos pensado hacer una renovación de las planeadoras, las lanzaderas de alta velocidad, por otros barcos un poquito más polivalentes y más cómodos para realizar el trabajo. Hablamos de barcos de menor eslora, con uno o dos motores fuera borda. Las queremos ir renovando poco a poco por otras embarcaciones de aluminio con una pequeña cabina para que la gente trabaje un poquito más protegida en invierno.

–¿Cuántas se harán y cuándo?

Las tenemos ahora para contratar ya a primeros de año que viene o finales de este, en función de la disponibilidad presupuestaria. En un principio encargaremos dos, pero luego se quiere hacer un plan de renovación total, de las nueve o diez que tenemos.

–¿Prevé integrar la inteligencia artificial o drones en las labores de Gardacostas?

Ya estamos trabajando con drones e intervenimos en distintos proyectos. Se valoraron también para temas de salvamento y de vigilancia. También tenemos un par de ROV, los que trabajan bajo del agua, para identificación y vigilancia. Después estamos tratando de mejorar las redes de comunicaciones internas y todos los sistemas informáticos. Tratamos de informatizar todo lo que lo que se pueda para adaptarnos un poco a la administración electrónica.

–La labor de vigilancia e inspección es crucial. ¿Hay menos furtivos hoy que cuando se constituyó el Servizo?

Cierto, la protección de recursos te es más del 80% de nuestra labor. Con el tiempo el tema de los furtivos fue disminuyendo, porque la presión que hacemos nosotros es muy grande, pero siempre buscan medios para ir por delante, por eso tenemos que estar modernizándonos constantemente.

–Lo que más comunican últimamente son las incautaciones de cacharros para la pesca de pulpo, algo prohibido en Galicia. ¿Por qué ha crecido y qué se puede hacer?

Lo que nos complica un poco la cosa es que en Portugal están permitidas. ¿Qué pasa? Como los españoles vieron que era una forma barata y fácil de coger pulpo, algunos se pusieron a hacerlo y se empezó a extender de una manera bastante exagerada. Es algo que hace mucho daño, sobre todo en épocas de reproducción. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de controlarlo. s complicado, pero estamos encima y estamos retirando los cacharros del mar.