Muere en Baiona Remigio Leyenda, emblemático «hombre de mar»
Trabajó como inspector para Albacora y fue campeón de España de redes; tenía 89 años
Hay nombres cosidos a la mar, personas cuya trayectoria es indivisible de la actividad pesquera. Y el de Remigio Leyenda Pereira es uno de ellos. Vinculado al sector desde pequeño, este marinero de 89 años falleció este viernes en Baiona, han informado a FARO desde su entorno.
Remigio, conocido como Gito, empezó en la pesca de bajura pero la mayor parte de su vida profesional estuvo ligada a la industria atunera. «Fue patrón del Aladeiro y de Albacora», han explicado las mismas fuentes. Probó su destreza también en el arte de los aparejos y fue campeón de España de redes.
Fue fundador y primer director del Coro de Hombres Voces Baionesas, que arrancó en el año 2001. Su repertorio estaba colmado de habaneras, canciones populares gallegas y operetas.
Remigio Leyenda, casado con Emilia Cedeira, tenía tres hijos. Habrá un funeral en la colegiata de Baiona a la llegada del féretro, que será trasladado desde el tanatorio del Miñor a las 16:15 de la tarde. Será inhumado en el cementerio municipal.
