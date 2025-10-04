Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere en Baiona Remigio Leyenda, emblemático «hombre de mar»

Trabajó como inspector para Albacora y fue campeón de España de redes; tenía 89 años

Remigio Leyenda

Remigio Leyenda / Cedida por la familia

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Hay nombres cosidos a la mar, personas cuya trayectoria es indivisible de la actividad pesquera. Y el de Remigio Leyenda Pereira es uno de ellos. Vinculado al sector desde pequeño, este marinero de 89 años falleció este viernes en Baiona, han informado a FARO desde su entorno.

Remigio, conocido como Gito, empezó en la pesca de bajura pero la mayor parte de su vida profesional estuvo ligada a la industria atunera. «Fue patrón del Aladeiro y de Albacora», han explicado las mismas fuentes. Probó su destreza también en el arte de los aparejos y fue campeón de España de redes.

Fue fundador y primer director del Coro de Hombres Voces Baionesas, que arrancó en el año 2001. Su repertorio estaba colmado de habaneras, canciones populares gallegas y operetas.

Remigio Leyenda, casado con Emilia Cedeira, tenía tres hijos. Habrá un funeral en la colegiata de Baiona a la llegada del féretro, que será trasladado desde el tanatorio del Miñor a las 16:15 de la tarde. Será inhumado en el cementerio municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
  2. Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
  3. Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
  4. María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
  5. Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
  6. Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
  7. Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
  8. La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria

Muere en Baiona Remigio Leyenda, emblemático «hombre de mar»

Muere en Baiona Remigio Leyenda, emblemático «hombre de mar»

Juan Carlos Codesido, subdirector xeral de Gardacostas de Galicia: «Renovaremos las lanzaderas de alta velocidad con barcos más polivalentes»

Juan Carlos Codesido, subdirector xeral de Gardacostas de Galicia: «Renovaremos las lanzaderas de alta velocidad con barcos más polivalentes»

Orpagu contará con su nueva cámara de frío antes de 2026

Orpagu contará con su nueva cámara de frío antes de 2026

El «gemelo digital» de las rías gallegas, un desafío con una veintena de pretendientes

El «gemelo digital» de las rías gallegas, un desafío con una veintena de pretendientes

Portugal incautó a los furtivos al menos 5 toneladas de almeja ilegal solo durante septiembre

Portugal incautó a los furtivos al menos 5 toneladas de almeja ilegal solo durante septiembre

Un estudio cita que los corales pueden estar adaptándose al cambio climático

Científicos piden que se reviertan los recortes en vigilancia para las reservas de interés pesquero

Reflotan una lancha que se hundía en el puerto de Vigo

Reflotan una lancha que se hundía en el puerto de Vigo
Tracking Pixel Contents