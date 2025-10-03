Portugal incautó a los furtivos al menos 5 toneladas de almeja ilegal solo durante septiembre
Las aprehensiones tuvieron lugar en varios dispositivos contra los furtivos
Las grandes aprehensiones de almeja ilegal no cesaron durante septiembre en Portugal. Los furtivos siguieron a pleno rendimiento el país vecino y las autoridades lusas incautaron al menos 5 toneladas del recurso en varios dispositivos, tanto en la costa como en transporte hacia la exportación a España y al resto de Europa.
Solo la GNR (Guarda Nacional Republicana) se hizo con 1,1 toneladas de almeja japónica (especie más vendida en las lonjas gallegas) en un operativo de carretera en Alcochete a comienzos de mes, en el que se identificó a una mujer. Días después, los agentes intervinieron otros 921 kilos en la misma zona, muy cerca de la capital, Lisboa. En este último fueron identificados 12 hombres y siete mujeres.
Por su parte, la Autoridade Marítima Nacional comunicó también al menos otros dos dispositivos en la segunda mitad del mes. En el primero los agentes se hicieron con 2,5 toneladas de almeja incautadas a dos personas en la localidad de Barreiro (cerca de Setúbal); en el segundo, casi 500 kilos interceptados en un vehículo en el epicentro del furtivismo luso, Alcochete.
