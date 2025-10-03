El «gemelo digital» de las rías gallegas, un desafío con una veintena de pretendientes

Estudiar y analizar los ecosistemas marinos no es una tarea fácil. Factores como el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y marisquera suponen una complejidad que hace que tanto investigadores como responsables de la administración tengan todas las herramientas posibles, principalmente a través de la explotación de nuevas tecnologías. Con esto como base, la Consellería do Mar se propuso utilizar la inteligencia artificial (IA) para crear un «gemelo digital» de las rías, un sistema capaz de monitorizarlas, cuidar sus recursos y, en definitiva, lograr una mejor gestión. Es el proyecto MaruxIA, la iniciativa adelantada por este medio que, tras la consulta preliminar lanzada al mercado, cuenta con casi una veintena de pretendientes de Galicia y del resto de España.

Fue el pasado abril cuando el Departamento que entonces dirigía Alfonso Villares abrió una consulta para recopilar información de cara a «preparar una o varias eventuales contrataciones públicas de innovación» para llevar a cabo el proyecto. Con el paso de los meses y de los trabajos realizados, a finales de septiembre se presentó el informe de conclusiones, un documento de 57 páginas que refleja los retos a abordar, las capacidades existentes en el mercado y una proyección de pasos a dar.

Portada del documento que recoge el proyecto MaruxIA / Mar

En el documento de la Consellería que ahora pilota Marta Villaverde, el proyecto se define como «una iniciativa pionera destinada a transformar la forma en que se observa, analiza y toma decisiones sobre el ecosistema marino». Nace, principalmente, para «integrar y explotar de forma inteligente un elevado volumen de datos» que gestiona Mar a través sus diferentes departamentos, que serán la base para crear y dirigir el futuro sistema: n Intecmar, CIMA, Cetmar, Redemar, MeteoGalicia, el Observatorio Costeiro y la Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB).

Retos

El gemelo digital comenzará con un proyecto piloto en la Ría de Arousa «por su alta densidad de información disponible». El objetivo es cumplir con dos retos, siendo el primero la «simulación de poblaciones virtuales en bancos marisqueros», para «estimar stocks disponibles para captura y traslado, anticipar episodios críticos como mortalidades anormales o alteraciones en los patrones de reclutamiento, y facilitar una planificación coordinada de la explotación de los tres bancos en estudio».

El segundo es el que tiene que ver con una «evaluación del impacto del cambio climático sobre poblaciones de cefalópodos y pectínidos» como el pulpo, la sepia, la vieira o la volandeira. En este reto se quiere desarrollar un sistema «que permita modelar y predecir el impacto» del calentamiento global en estas especies, con capacidad «para simular escenarios climáticos futuros» y «generar alertas ante riesgos inminentes como floraciones tóxicas, eventos de hipoxia o aparición de patógenos».

Propuestas

Tras el sondeo realizado y las peticiones de propuestas (con talleres y entrevistas), la Consellería recibió un total de 15 propuestas formales que respondían a uno o a los retos planteados y que procedían de 19 entidades distintas, desde pymes hasta grandes empresas. Casi el 80% (15 de las 19) corresponden a firmas con sede en Galicia, siendo el resto de Madrid y Barcelona.

Para cada uno de los retos se estima un plazo de ejecución de hasta 24 meses y está previsto que la licitación sea lanzada el próximo año. En principio, como «Compra Pública de Tecnología Innovadora» o «Compra pública pre-comercial o Asociación para la Innovación», con lo que el calendario muestra que el gemelo digital no estaría listo hasta antes de 2028.

Para la ejecución de MaruxIA, Mar aspira a contar con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de la Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (Línea FID) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). En total, un presupuesto máximo aproximado de 3 millones de euros.