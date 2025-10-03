Un estudio cita que los corales pueden estar adaptándose al cambio climático
Agencias
Madrid
Los corales, base de la biodiversidad oceánica, se ven amenazados por el cambio climático. Pero nuevas investigaciones sugieren que estos organismos pueden ser más resilientes. En un estudio publicado en Science Advances, un investigador de la Universidad de Colorado en Boulder demostró que, a pesar del aumento gradual de la acidez del océano durante los últimos 200 años, algunos corales parecen ser capaces de adaptarse y seguir generando sus estructuras esqueléticas duras y pétreas.
