Científicos piden que se reviertan los recortes en vigilancia para las reservas de interés pesquero

Más de 200 científicos que trabajan en 36 universidades y centros de investigación han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para exigir una marcha atrás en los recortes en el presupuesto de los servicios de vigilancia y mantenimiento de las Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP), que cifran en un 40%.

Según los 221 firmantes, el Ministerio «ha aplicado un recorte presupuestario sin precedentes que limita drásticamente la vigilancia de su red de RMIP».

Este recorte, añaden en su carta, «es injustificable» y «puede tirar por la borda en unas pocas semanas los resultados de cuatro décadas de inversión pública en la conservación de sus ecosistemas y de sus recursos pesqueros».

El Ministerio, por su parte, habla en cambio de «un cambio de modelo de gestión adaptado a los nuevos tiempos», en unas reservas que considera «una prioridad estratégica».