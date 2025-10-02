La Ciaim engorda hasta 47 los casos pendientes sin refuerzo de personal

En agosto de 2024 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 02/2024 de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Mientras el Ministerio de Transportes tramita su estatuto orgánico para su puesta en marcha definitiva, los siniestros acontecidos en el mar continuarán bajo el escrutinio de la Ciaim (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos), cuyos orígenes emanan de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). La Ciaim tiene agencias homólogas en buena parte de los países ribereños de todo el mundo, si bien la española sufre de una falta estructural de medios que la sitúa en el vagón de cola en cuanto a resolución de investigaciones. Tiene casi medio centenar de informes definitivos por emitir, como ha analizado FARO en base a sus registros oficiales. En ellos fallecieron más de 30 tripulantes.

El cometido de la Ciaim, así como de la futura macroagencia de investigación, es emitir recomendaciones que permitan reducir la siniestralidad en los barcos y mejorar, a la postre, la seguridad de sus tripulantes. El problema es que cuenta con solo ocho investigadores, pese a que España tiene la mayor flota pesquera de Europa y dos de los puertos con mayor tráfico de mercancías (Algeciras y Valencia), además de estar frente a la transitadísima fachada atlántica. Solo del ejercicio 2022 tiene siete investigaciones pendientes de emitir un dictamen final; el del Villa de Pitanxo sigue en sus despachos, pese a haberlo analizado en pleno en más de media docena de ocasiones, lo que ha forzado a la Audiencia Nacional a prorrogar por sexta vez la fase de instrucción y a no contar todavía con una fecha para el juicio. Fallecieron 21 de los 24 tripulantes. Del mismo año fueron los siniestros del Albacora Cuatro (dos muertos, en las Seychelles), Bahía la Isleta o El Villa, con un fallecido cada uno.

Más en la lista

Seis fueron las personas que murieron en los 18 siniestros que investiga del año 2023 y cuyos informes definitivos tampoco ha podido emitir. Uno de los accidentes sucedió en el arrastrero Novo Alborada: un marinero de 52 años cayó por la borda durante unas maniobras de virada. Aunque no existe dictamen técnico, la Audiencia Provincial ratificó la sentencia de un juzgado de instrucción de Vigo, que achacó al tripulante «la conducta determinante» al haberse expuesto a una zona de peligro sin chaleco salvavidas. También de 2023 son los incidentes del Villa Nores, Novo Xoel, Alonso y María, Volcán de Tamadaba y el de Ramón y Juanita; falleció una persona en cada uno de ellos.

El ejercicio 2024 también fue intenso en lo relativo a incidentes de gravedad, aunque —sin contar con el naufragio del Argos Georgia, que investiga la homóloga británica de la Ciaim, Maib— con solo una víctima mortal, en el Hermanos Rey. Según su página web los técnicos de la agencia española tienen tres siniestros en investigación de este 2025: Montes y Sabino, el palangrero Pico Tres Mares y el Charisma. Aunque el Tafra 3 (ex Playa de Loureiro) tenía capital gallego, el abordaje que causó su naufragio sucedió en aguas mauritanas, las cinco víctimas eran locales y portaba pabellón del país magrebí.