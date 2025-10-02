España sigue líder en la UE de acuicultura tras producir 243.000 toneladas

España se mantiene como el primer productor acuícola de la Unión Europea en volumen, con 243.098 toneladas registradas en 2023, lo que supone el 23% del total comunitario (1,05 millones de toneladas de peso vivo equivalente), según los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por su parte, el valor de la producción alcanzó los 805,9 millones de euros, un 21,6% por encima de la media de los últimos cinco ejercicios, aunque la cantidad producida disminuyó el 16,2%.

Los datos recogen que el valor de la producción acuícola de la UE se incrementó un 15% entre 2021 y 2023, hasta situarse en 4.800 millones de euros, de los que el 17% corresponde a España.

Así, España es el segundo país comunitario en valor de la producción acuícola, por detrás de Francia (906 millones de euros, el 18,8% del total de la UE), y por delante de Grecia (684 millones) e Italia (618 millones).

El informe también muestra que la acuicultura aportó en 2023 a España el 26% del volumen total de la producción de animales acuáticos —incluida pesca— y aproximadamente el 31% del valor generado.

Los datos evidencian que en 2023 había en España 5.204 establecimientos de acuicultura con cultivo, un 1,6% menos respecto a la media de los últimos cinco años, de los que el 97% corresponde a la producción de especies marinas y el resto a la acuicultura continental, entre las que destaca la producción de mejillones.

Por comunidades autónomas, Galicia es la primera productora acuícola de España, con el 67,8% del volumen total y el 24,4% del valor, principalmente debido al mejillón

El Ministerio destaca que la acuicultura española generó en 2023 en torno a 11.500 empleos, lo que representa uno de cada cuatro empleos en el sector de la Unión Europea.