Los científicos del ICES aconsejan un hachazo del 77% a la cuota de caballa para 2026

La situación de la caballa da un vuelco. Esta vez, histórico. La difícil gestión de la cuota de esta especie pelágica que se expande de norte a sur en las aguas atlánticas desde Noruega al sur de la península ibérica ha provocado una drástica decisión en el seno del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). El órgano independiente de científicos que aconsejan a la Unión Europea y a los estados ribereños responsables de cuidar y repartir la caballa han recomendado la cuota mínima histórica para el próximo año. Son casi 175.000 toneladas, un hachazo del 77% respecto al total admisible de capturas (TAC) acordado para este curso. Se trata de una especie clave para la flota de bajura y para los cerqueros, ya muy agobiados por el poco jurel y sardina disponible.

La pesca de caballa acumula años de polémicas y malos resultados científicos. El motivo está, principalmente, en las cuotas que se autoadjudican Noruega o Islandia sin ajustarse al TAC acordado entre los países que gestionan la pesca de la especie, entre ellos la UE. De hecho, el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, ya expresó a comienzos de año su preocupación por el impacto que ejerce este tipo de cupos paralelos. Para el chipriota, lo que hacen supone una «explotación insostenible» del recurso y que « afecta negativamente a la sostenibilidad económica de la flota de la UE».

Las cuotas unilaterales de Noruega o Islandia superaron el dictamen científico en un 39% de media desde 2010

Los comentarios de Kadis en una respuesta parlamentaria se refleja en los resultados del ICES. En su anterior recomendación ya apuntaron a un recorte del 41,7% respecto al TAC del año anterior, aunque finalmente el recorte se quedó en el 23,2% tras acordarse un máximo de 760.714 toneladas. En la recomendación (advice) publicada ayer, desde el ICES fijan que no se debería poder capturar más de 174.357 toneladas, lo que supone ese tijeretazo del 77,08%. Según el registro que lleva el ICES con esta especie desde 1987, es la cantidad más baja que recomiendan.

«La suma de las cuotas unilaterales para la caballa ha dado lugar a capturas que han superado el dictamen científico en un 39% de media desde 2010», avisan los expertos en su recomendación. Una situación de descontrol absoluto que ha llevado a que «la presión pesquera» sobre la caballa esté «por encima del rendimiento máximo sostenible», es decir, el umbral que marca cuando una población de peces se explota de forma sustentable.

La pesca de caballa o xarda se realiza en primavera, principalmente en aguas del Cantábrico, cuando la especie se suele encontrar en abundancia en una de las campañas más esperadas del año. Hasta allí se desplazan los barcos de cerco más grandes y también algunos de bajura, que incluso llegan transportados por tierra. Solo este año, las lonjas gallegas comercializaron 3.123 toneladas de caballa, que alcanzó los 6,9 millones de euros de valor total con un precio medio de 2,22 euros el kilo. Este año España disponía de 21.718 toneladas.