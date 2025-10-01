Bruselas sigue sin decidir qué barcos usarán cámaras casi dos años después

No sin polémica, en noviembre de 2023 se aprobó definitivamente el nuevo reglamento de control pesquero, muy peleado entre los legisladores, la Comisión Europea y el sector por las restrictivas normas introducidas. Entre ellas destacaban la aplicación del diario electrónico a bordo para los barcos de menos de 12 metros de eslora, la geolocalización de la bajura o la instalación de las cámaras a bordo. Esta última medida se tomaría para los buques de más de 18 metros, pero solo para aquellos con un «riesgo elevado de cumplimiento de la obligación de desembarque». Casi dos años después del acuerdo, todavía no se han identificado qué embarcaciones deberán disponer de estos sistemas electrónicos de monitoreo (REM, por sus siglas en inglés).

Así quedó de manifiesto en la jornada organizada por la marinense Opromar en Madrid para debatir sobre los principales retos que plantea la nueva normativa comunitaria en materia de control, trazabilidad y comercialización pesquera. Allí el jefe del Servicio de Inpección Pesquera de la Secretaría General de Pesca, Javier Abad, desgranó la actualidad sobre estas nuevas normas de vigilancia para la flota.

«Está muy en el aire cuáles van a ser los buques implicados» en el uso del REM, indicó Abad en su intervención, en la que agregó que «no existe ni se está discutiendo el reglamento de ejecución que regulará» el uso de las cámaras a bordo. «Su aplicación, que van a suponer un cambio muy importante y una adaptación mayor, será el 10 de enero de 2028», recordó.

Ante el sector pesquero presente, Abad también mencionó el Artículo 15 del reglamento, el que obliga a los barcos de menos de 12 metros de eslora a incorporar el diario de pesca a bordo electrónico. En este sentido, destacó el proyecto impulsado por Pesca hace ya unos años, iPesca, que ya utilizan 155 barcos de bajura. «Se ha hecho labor muy importante por la simplificación al máximo para los patrones», indicó Abad sobre la app para una medida que afectará a 6.250 barcos del país.

«Es un cambio estructural que afecta a todos los eslabones de la cadena de valor, y nuestro reto pasa por anticiparnos, adaptarnos y trabajar junto a la administración para que la aplicación del reglamento sea realista, eficaz y no comprometa la competitividad de nuestras empresas», señaló el gerente de Opromar, Juan Carlos Martín Fragueiro, durante una inauguración en la que también participó la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que destacó la importancia del diálogo en esta fase de implementación, recordando que la CE trabaja en la simplificación del reglamento.

A lo largo de la jornada, el sector expresó su preocupación por la complejidad del nuevo marco regulatorio y las organizaciones coincidieron en reclamar claridad, acompañamiento técnico y, sobre todo, igualdad de condiciones para todas las flotas.