Mar pide que el palangre demersal se catalogue como un aparejo de anzuelo

La Consellería do Mar ha pedido que el palangre demersal o semipelágico se incluya dentro de la clasificación de aparejos de azuelo. Así lo ha hecho en las alegaciones presentadas por la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a la disposición final cuarta del Real Decreto 502/2022 que regula la pesca en los caladeros nacionales.

La Consellería do Mar ha trasladado esta petición a la Secretaria General de Pesca, defendiendo que le uso y la regulación de las artes y este tipo de utensilio representan una gran importancia económica y social para Galicia y deben de estar definidas y reguladas para garantizar una explotación racional y sostenible de los recursos marinos.

El Gobierno gallego ha indicado que esta propuesta cubriría «el defecto» de la normativa actual en referencia a esto, derivada de «la ausencia» de determinadas medidas técnicas; de la clasificación en la normativa estatal y comunitaria; de la experiencia acumulada y trasmitida por los profesionales del sector y comunidad científica; de la evolución tecnológica y de la mecanización a bordo de las embarcaciones; así como de cambios derivados de la evolución de la actividad pesquera.

El objetivo, ha puntualizado el Ejecutivo gallego, es dotar de una regulación normativa diferenciada respecto al palangre de fondo. La Xunta también plantea que los barcos que no tengan puerto base en Galicia y operen en aguas del Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva adyacentes a la costa gallega les apliquen la legislación de la comunidad autónoma.