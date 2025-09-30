Grupo Profand irrumpe en la merluza con la toma de control de bienes de Alpesca

El de Alpesca es uno de los procedimientos en activo más antiguos de la jurisdicción civil de Argentina. En el año 2014, y al amparo de la Ley provincial I nº 527 de Chubut, se declaraba "de utilidad pública" y "sujeto a expropiación" el conjunto de bienes y derechos de esta compañía, que contaba con siete buques (Cabo San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Cabo dos Bahías, Promarsa I, Promarsa II y Promarsa III) y una fábrica de elaborados. El entonces gobernador, Martín Buzzi, utilizó aquí la misma base legal con la que dos años antes se había intervenido Vieira Argentina, también con fines expropiatorios pero finalmente no consumados, en este caso en la provincia de Santa Cruz (Ley provincial 21). El hecho es que Alpesca sí quedó bajo control de Chubut y así continúa a día de hoy, pese a los vehementes recursos interpuestos en aquel momento por la entonces propietaria del grupo. En los últimos años Alpesca ha transitado sin una pauta clara y, aunque sus bienes fueron arrendados por el gobierno provincial al grupo norteamericano Red Chamber, la reciente rescisión de este último contrato dejaba de nuevo a la pesquera con el futuro en el aire.

La irrupción de Grupo Profand en este proceso pone, ahora sí, punto y final a más de una década de incertidumbres. La multinacional viguesa, número uno del sector en España por volumen de facturación, tomará hoy posesión de los activos, según ha podido confirmar FARO en fuentes directas de las negociaciones. En conjunto, asumirá una factoría con 450 trabajadores en la localidad de Puerto Madryn, así como cinco permisos de pesca de gambón en aguas provinciales (con barcos fresqueros) y otros tres para barcos congeladores. Esta especie, el langostino, no está sujeta a cuotas (se denomina pesca olímpica).

Actor de primer nivel

Ahora bien, el enorme salto que da Profand con esta operación viene de la mano de otra especie, la merluza común o hubbsi, toda vez que en el paquete de activos se incluyen cerca de 17.000 toneladas; es una de las mayores CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) para todo el caladero y harán de Profand un actor de primer nivel en esta proteína. Hasta la fecha el grupo que preside Enrique García Chillón no tenía posición ni exposición a la merluza común de Argentina, de la que en 2024 se desembarcaron más de 310.000 toneladas. Sí tenía ya cupo para la merluza negra (toothfish), que obtiene con el pesquero Echizen Maru y que en 2027 reemplazará por uno de nueva construcción contratado con el astillero Nodosa por 40 millones de euros.

Las mismas fuentes han precisado que el acuerdo de arrendamiento tendrá efectos durante un periodo superior a los 15 años, como una especie de pacto concesional que habilitará nuevas inversiones en la fábrica y los buques. Desde el equipo del gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres, han asegurado que la inversión rebasará los 70 millones de euros, extremo que este periódico no ha podido verificar en fuentes oficiales. También han anticipado que se crearán 100 nuevos puestos de trabajo en tierra; la fábrica podrá valorizar tanto gambón salvaje desembarcado por los barcos fresqueros como merluza, todo para su posterior exportación. El ejecutivo provincial tampoco se ha pronunciado sobre una posterior negociación entre ambas partes para la venta de Alpesca una vez concluya el procedimiento de expropiación.