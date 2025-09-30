Codesido asume la dirección de Gardacostas por la jubilación de Lino Sexto
REDACCIÓN
Juan Carlos Codesido, que hasta ahora desempeñaba el puesto de jefe del servicio de Protección de Recursos, releva al frente del servicio de Gardacostas a Lino Sexto, quien se jubila tras desempeñar este cargo desde 2009. La Consellería do Mar ha oficializado el cambio en la Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia.
Codesido es licenciado en Bioloxía Marina por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor en Mariña Civil, especializado en seguridad marítima, por la Universidade da Coruña y la Universidad de Salamanca. Cuenta con un máster en Executive-MBA así como un curso de Alta Dirección por la Escuela de Negocios Caja de Vigo y también es especialista universitario en Economía Pesquera por la USC.
A esto suma una década vinculado al departamento de investigación marina de la USC y otras actividades laborales relacionadas con la pesca extractiva y la comercialización de productos pesqueros.
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo