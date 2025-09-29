Opromar optimiza la pesca de 11 de sus barcos de cerco con casi 1 millón de euros

La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) optimiza la pesca de once de sus barcos cerqueros. Para ello, destina 805.000 euros (sin impuestos incluidos) en un proyecto que consistirá en la instalación de sondas y sónares en barcos de más y menos de 18 metros de eslora. Con ellos aspiran a lograr una «mejora de la eficiencia operativa de la flota».

En una licitación lanzada en su página web, Opromar cumple con uno de sus objetivos recogidos en el Plan de Producción y Comercialización de 2025, el de ejecutar la «Optimización tecnológica de la pesca de cerco para una explotación sostenible de los recursos marinos».

La organización de Marín busca incorporar «herramientas tecnológicas» en un total de 11 buques de cerco que presentan características diferentes. Así, dividieron la licitación en dos lotes, siendo el de mayor cuantía el pensado para los barcos de más de 18 metros de eslora, cerqueros grandes, con 630.000 euros. Con esta cantidad se adquirirán e instalarán seis Simrad SY50. «Se trata de un sistema compacto y omnidireccional de media frecuencia, especialmente diseñado para la pesca profesional y optimizado para la pesca costera. Este dispositivo facilita la discriminación precisa del tamaño de las especies hasta una distancia de 200 metros en todas direcciones, asegurando una experiencia de pesca eficiente y productiva», explica Opromar. Los barcos que lo llevarán son Playa de Covas, Hermanos Chiquita, Mayador Uno, Portosin Dos, Saleta y O Poche.

El otro lote, de 175.000 euros, está pensado para los barcos Gamba Número Tres, Mar de Amura, Segundo Os Carballa, Opronto y Cuarto Pancho. A ellos le instalarán cinco sondas de pesca Furuno FSS-3BB, «que combina alta tecnología de detección con herramientas analíticas que permiten mejorar la eficiencia pesquera mientras se minimiza el impacto ambiental».

Al formar parte del plan de la organización de productores de pesca, la acción está cofinanciada por el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).