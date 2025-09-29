Nores amplía casi 15 metros el «Iván Nores», tercer buque que alarga en los últimos tres años

La armadora marinesa Pesquerías Nores da un nuevo paso en la ampliación de capacidad de su flota tras el naufragio del Villa de Pitanxo el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova. Si en 2023 procedió al alargamiento del Villa de Marín y el pasado curso hizo lo propio con el Manuel Nores, en esta ocasión es el turno del Iván Nores, que pegará un estirón de 14,5 metros de eslora. En los próximos días el arrastrero será cortado a la mitad y separado para dejar un hueco en el que incorporar el nuevo bloque. Una operación comandada por el naval de las Rías Baixas.

El Iván Nores es una unidad gemela del Manuel Nores. Ambos arrastreros fueron construidos en Vigo entre los años 2000 y 2001 de la mano de Construcciones Navales P. Freire (Freire Shipyard), astillero del que partieron a su entrega con 49,37 metros de eslora y un arqueo de 638 GT (gross tonnage).

La semana pasada, parte del bloque que será ensamblado en el pesquero se encontraba en los muelles de Beiramar esperando el transporte hacia Astillero Placeres, en Marín, que será el escenario en el que se llevará a cabo la imponente obra de la mano de las auxiliares del naval viguesas Talleres Gestido (aceros) y F. Carceller (ingeniería técnica).

Parte del bloque que se será insertado en el Iván Nores / A. A.

Las tres empresas son las mismas que ya participaron en los dos anteriores alargamientos de la armadora. En el último los trabajos se iniciaron en el mes de junio y la botadura del barco ya finalizado no se produjo hasta comienzos de este año. «Esta ampliación supone una mejora significativa en términos de estabilidad, seguridad y capacidad operativa, optimizando además la conservación y calidad de las capturas», publicó entonces en su página web Talleres Gestido, que el año pasado también se encargó de la reforma del palangrero Oceana Vaz.

Con la obra en el Iván Nores pasará a rozar los 65 metros de eslora y, para ello, Nores ha tenido que aportar GTs, tal y como recoge la restrictiva normativa europea que pone coto, como lamenta todo el sector, a la renovación de la flota. En el caso de la armadora de Marín, la capacidad corresponde a los 825 GT que se fueron al fondo del mar con el hundimiento del Villa de Pitanxo, un naufragio que dejó 21 víctimas de entre los 24 tripulantes y cuyo caso se encuentra en manos de la justicia.

Solo en el caso del Villa de Marín, el barco aumentó su capacidad en 302 GT, al pasar de los 548 GT que tenía cuando se construyó en 1998 por el desaparecido Construcciones Navales Santodomingo a los 850 que tiene ahora. En su caso pasó de 39,5 metros de eslora a 54 tras el alargamiento. En lo que respecta al Manuel Nores, su aumento en GT —tras estirarse hasta 64 metros— no ha sido publicado oficialmente.