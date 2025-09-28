La flota gallega apura los últimos días en Malvinas

El fin de la campaña de calamar Loligo en aguas de Malvinas (Falklands) no supuso el punto y final para la pesca del grueso de los 16 arrastreros de Vigo y Marín. Aunque algunos decidieron regresar (como, por ejemplo, el Prion o el New Polar), muchos decidieron quedarse en la zona apurando los últimos días para llenar sus bodegas utilizando las cuotas de merluza de las que disponen las joint ventures de las armadoras gallegas y las firmas locales.

Ayer mismo barcos como el Montelourido, el Hadassa Bay o el Falcon se encontraban al oeste del archipiélago.