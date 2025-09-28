Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La flota gallega apura los últimos días en Malvinas

Algunos buques continúan en la zona pescando merluza

Arrastreros gallegos estos días en Falklands

Arrastreros gallegos estos días en Falklands / Mike Pole-Evans

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El fin de la campaña de calamar Loligo en aguas de Malvinas (Falklands) no supuso el punto y final para la pesca del grueso de los 16 arrastreros de Vigo y Marín. Aunque algunos decidieron regresar (como, por ejemplo, el Prion o el New Polar), muchos decidieron quedarse en la zona apurando los últimos días para llenar sus bodegas utilizando las cuotas de merluza de las que disponen las joint ventures de las armadoras gallegas y las firmas locales.

Ayer mismo barcos como el Montelourido, el Hadassa Bay o el Falcon se encontraban al oeste del archipiélago.

