La EFCA exhibe ante la OTAN su innovación «pionera» en control pesquero

La patrullera Ocean Protector llegó en la madrugada del viernes para el sábado a Vigo. Lo hizo tras haber partido desde Setúbal, Portugal, donde la embarcación gestionada por la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) participó en un evento especial organizado por la Marinha Portuguesa y auspiciado por la OTAN. Se trata de la REP(MUS), el mayor ejercicio de experimentación con vehículos no tripulados del mundo que concentra los principales proyectos con drones del mercado. Allí la institución con base en Vigo dirigida por Susan Steele se mostró como «pionera en innovación en el control de la pesca», exhibiendo las capacidades ahora mismo disponibles en la materia para la vigilancia y explorando «futuras oportunidades de cooperación con la Armada Portuguesa».

Las siglas de REP(MUS) significan «experimentación robótica y creación de prototipos mediante sistemas marítimos no tripulados». Tiene carácter anual y en cada edición ha ido sumando más participantes y proyectos, entre los que no han faltado aquellos con sello vigués. En los diferentes ejercicios han participado, por ejemplo, la empresa viguesa Seadrone con su barco don SEAD 23, la porriñesa Narwhal Boats con la embarcación realizada junto a la madrileña Utek (que repitieron este año) o la nigranesa Marine Instruments con su UAV (Vehículo Aéreo no Tripulado) M5D-Airfox. Y la EFCA, que cada vez emplea más este tipo de sistemas, volvió este año al evento que se realizó en el entorno de Troia entre el 8 y el 26 de septiembre y que concentró a 3.700 participantes de 37 países con 276 drones aéreos, de superficie e submarinos.

La patrullera Ocean Protector, de la EFCA, en Troia, donde se celebró la REP(MUS) / EFCA

Como explicó en una entrevista con FARO el responsable de proyectos de Nuevas Tecnologías para la Vigilancia Marítima de la EFCA, Sven Tahon, la agencia se dirige hacia «una digitalización total de los sistemas de control pesquero», algo que recalcó la propia Steele durante la celebración del 20 aniversario de la creación del ente, cuando puso el foco en el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA). Una modernización que precisa de equipos punteros.

Según explica la agencia, en esta REP(MUS) presentó «herramientas de control pesquero de última generación» y llevó a cabo una operación que consistió en el despliegue de un RPAS (siglas en inglés para sistemas de aeronaves pilotadas a distancia) de la Armada Portuguesa desde el Ocean Protector «para testear sus posibles usos y limitaciones en inspección y el control pesquero». De hecho, el barco recibió la visita del ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo. «Los principales desafíos operativos eran las interferencias electromagnéticas y las turbulencias del viento, así como su operación desde una base en movimiento», añaden.

«El ejercicio enfatizó la importancia de los RPAS en el control», avisan desde la EFCA

La idea es el uso de este RPAS para la identificación de buques, verificación de antenas, monitoreo de la actividad pesquera y evaluaciones de seguridad para mejorar las operaciones de abordaje. «El ejercicio enfatizó la importancia de los RPAS en el control pesquero y la necesidad de colaboración, capacitación, y directrices operativas claras», resume la agencia a la consulta de este medio.

Según la EFCA el «tender puentes entre la innovación y la cooperación» les ayudará a seguir «ampliando los límites de la gestión pesquera sostenible y segura en toda Europa». Todo ello pilotado desde Vigo.