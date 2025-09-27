Villaverde reivindica en Arcade el papel del marisqueo

La Conselleira do Mar, Marta Villaverde, reivindicó al sector del marisqueo como agente clave en la economía social de Galicia. Así lo trasladó en la clausura del congreso organizado por la Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC) en Arcade para dar visibilidad al liderazgo femenino, destacando el papel crucial de las mujeres; generar nuevas oportunidades para el relevo generacional y el empleo juvenil; apostar por la formación y la innovación como elementos decisivos para la profesionalización y crear espacios de diálogo.