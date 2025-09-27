Gardacostas decomisa 2.250 cacharros y 194 kilos de pulpo en A Guarda
En todo el año pasado se incautaron de 2.324 de estos útiles ilegales de pesca
REDACCIÓN
El Servizo de Gardacostas de Galicia ha intervenido en una semana en la zona de A Guarda un total de 2.250 cacharros de pulpo, un arte de pesca ilegal, y 194 kilos de este cefalópodo, los cuales fueron devueltos con vida al mar. En estas actuaciones contra el furtivismo Gardacostas movilizó cuatro embarcaciones: la Mar de Galicia, Punta Roncadoira, Valentín Paz de Andrade e Irmáns García Nodal.
En todo el año pasado, se incautaron de 2.324 cacharros, conocidos también como alcatruces, en el interior de los que se refugian las hembras del pulpo preñadas, lo que pone en riesgo el ciclo reproductivo y conservación de este importante recurso pesquero.
Desde Gardacostas recuerdan que estas prácticas de pesca suponen, además, una competencia desleal para el sector profesional que captura esta especie en el marco del correspondiente plan de gestión.
