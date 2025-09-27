El parón de la sardina fuerza al cerco a alquilar cuota: «Es una vergüenza»

«Termina la espera del Golfo de Cádiz para reanudar el negocio de la sardina con los barcos de cerco de Galicia». El enfado de la flota cerquera de la comunidad se resume en esa dura frase expresada por uno de sus integrantes. Después de que se optase por el cierre de la pesquería de sardina a mediados de agosto debido al alto consumo de la cuota disponible para España, el sector esperaba como agua de mayo el reparto del «mecanismo de optimización», la bolsa común de posibilidades de pesca no utilizadas. Sin embargo, la Secretaría General de Pesca comunicó que este año no sería posible, lo que ha forzado al sector a volver a tener que alquilar cuotas a sus homólogos del Golfo de Cádiz. Es decir, pagar por pescar. «Es una vergüenza», señalan fuentes de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga).

Un Mecanismo Frustrado

El departamento que dirige Isabel Artime comunicó el pasado 18 de agosto el cierre de la pesquería de forma oficial después de agotar el máximo cupo disponible para el caladero Cantábrico Noroeste (10.132 toneladas) y también la cantidad extra lograda tras un intercambio con Portugal. El cerco, resignado, esperaba que se activase la bolsa de cuotas para poder tener algunos días más de pesca, en especial para la flota de las Rías Baixas, ahogada por la escasez de jurel en el mar (no así de cuota, que hay de sobra) como por la prohibición para pescar anchoa tras haber agotado el escaso cupo (1,14% del total para la zona IXa, que va de Fisterra al Golfo de Cádiz).

Fuentes del Ministerio dijeron entonces que estaban «trabajando en la resolución para activar el mecanismo de optimización de la sardina ibérica». Sin embargo, el cerco recibió la mala noticia la semana pasada: «No es posible la aplicación». A pesar de las negociaciones con Portugal y al análisis de las cuotas sobrantes, Pesca no pudo activar la bolsa de cuotas y no se realizó reparto alguno, por lo que la flota gallega, una vez más, se ha visto forzada a alquilar cuota de aquellos armadores que la tienen y no la explotan en el sur del país.

Se alquilaron ya más de 200 toneladas de sardina de Andalucía

Desde Acerga, mayoritaria en este segmento en la comunidad, desde que se permiten estas operaciones alquilaron más de 200 toneladas de sardina a armadores andaluces con precios de entre 70 céntimos y algo más de un euro. En lo que va de año, y de acuerdo a datos de la Consellería do Mar, en las lonjas gallegas se comercializaron 12.732 toneladas de sardina por 18,7 millones de euros a un precio medio de 1,47 euros el kilo.

En estos momentos la flota del sur de Galicia sobrevive con esas pocas cantidades y con el poco jurel que ha ido apareciendo en los últimos días, aunque solo está al alcance de los barcos más grandes por la distancia de la costa a la que se deja ver.