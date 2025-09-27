Las algas como alimento, tema clave en el XIII Congreso Conxemar-FAO

Conxemar calienta motores para la XIII edición del congreso que realiza con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). En él se abordarán los retos globales de la alimentación acuática, con novedades como el papel de las algas como recurso alimentario estratégico, los avances en proteínas de cultivo y los desarrollos en biotecnología alimentaria.

Bajo el lema Aquatic Food = Food Security, la edición de este 2025 rendirá homenaje al 30º aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, «una herramienta pionera que marcó un antes y un después en la gestión de los recursos marinos», según recoge la organización en un comunicado.

«El congreso, que reunirá a distintos expertos internacionales, pondrá el foco en los retos de futuro de la alimentación mundial: cómo producir alimentos de forma más sostenible, saludable y capaz de abastecer a una población creciente», avanza Conxemar.