El mega arrastrero que embistió al «Tafra 3» está retenido en Nuadibú

Lleva más de una semana fondeado frente al puerto de Nuadibú, en Mauritania, y eso ha causado sorpresa en la flota. «No es habitual», dice al teléfono el patrón de un pesquero de capital gallego. Se refiere al Right Whale, el buque factoría que provocó el naufragio, el pasado 12 de septiembre, del Tafra 3, también con capital vigués y con el resultado de cinco desaparecidos y la pérdida total de la embarcación.

Y claro que no es habitual. Como ha analizado FARO, el Right Whale (ex Pyotr Shafranov) no suele hacer paradas tan prolongadas. Desde comienzos del pasado junio apenas descansó en tres ocasiones, cuando acudió al puerto de Nuadibú para descargar sus capturas. Fueron nueve días en total, como muestran sus datos de posicionamiento satelital del dispositivo AIS. Ahora lleva diez jornadas en el dique seco. No, no es normal.

R. V.

Esta excepcionalidad obedece a la retención del barco como medida preventiva y mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo es posible que, pese a las buenas condiciones de visibilidad y navegabilidad, el buque factoría se hubiese llevado por delante al pequeño --en comparación-- Tafra 3 (ex Playa de Loureiro). También están en prisión provisional el capitán, de nacionalidad rusa, y el primer oficial.

Solo un acuerdo de conformidad entre todas las partes permitiría evitar la celebración de un juicio. Ese eventual acuerdo habría de incluir una indemnización para las familias de los fallecidos, amén del propio valor material del casco del pesquero. Entre tanto, el Right Whale serviría de garantía dentro de este procedimiento.

Sidi El Mahmoud Hamed era el oficial. Brahim Salif Keita, Amadou Tijine Mamadou Thiam, Mohamed Mahmoud Inijine Briam y Mohamed El Mostafa Enah, marineros. Son los nombres de los cinco tripulantes que no lograron salvarse tras el siniestro.