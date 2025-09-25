China renuncia a su estatus de país en desarrollo dentro de la OMC
Permite más flexibilidad en programas como la concesión de los subsidios a la pesca
Agencias
La decisión tomada por China de renunciar a su estatus de país en desarrollo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) no tiene por qué ser imitada por otros países en similar nivel económico, subrayó en rueda de prensa una representante de la misión china ante el organismo. «Ha sido una decisión tomada por China respecto a sí misma, por lo que continuaremos apoyando que otros países en desarrollo soliciten el Tratamiento Especial y Diferenciado (TED)» al que acaba de renunciar, explicó este martes la encargada de negocios de la misión, Li Yihong, horas después de que el importante cambio fuera anunciado en Nueva York por el primer ministro chino Li Qiang.
La medida tomada por China es voluntaria y «otros no deben obligar a los miembros de la OMC en desarrollo a renunciar a sus derechos, porque son heredados de la propia organización», insistió Li, quien recalcó que el cambio de estatus ante la OMC no significa que el país se considere ahora una economía desarrollada. «Incluso esta mañana, en la sesión de desayuno con otros embajadores, algunos colegas de países desarrollados se acercaron a mí para decirme que me había unido a ellos, pero les respondí que no, que somos un país en desarrollo que toma acciones acorde con nuestra capacidad», relató.
Washington ha criticado en los últimos años que algunos de los países más ricos del mundo, como Catar, Singapur o Brunéi, o potencias industriales como la propia China, México, Turquía o Corea del Sur, se autodefinan como países en desarrollo ante organismos internacionales como la OMC, lo que les brindaría ciertas ventajas.
La OMC prevé flexibilidades para países en desarrollo en plazos, asistencia y, de forma más limitada que en el pasado, en ciertas materias como subvenciones a industrias o aranceles. Por ejemplo, en la concesión de subsidios a la pesca, que practica masivamente Pekín.
