La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero

A finales de 2024 fue detenido en España el capitán del pesquero vigués Loitador, a petición de la Fiscalía argentina y en colaboración con la Interpol, acusado de trata laboral a bordo. En aquel momento el ministerio público de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, comunicó que marineros habían sido contratados «para explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega». Fue el caso de un tripulante senegalés el que desató la denuncia, formalizada por la doctora que lo atendió en tierra.

Este marinero fue evacuado «en estado de coma» en junio del año 2017. La armadora negó las acusaciones. El capitán, de nacionalidad española y 56 años de edad en aquel momento, fue arrestado el 18 de diciembre y requerido para su extradición, solicitud que fue trasladada a la Audiencia Nacional. Esta petición ha sido rechazada, como ha comunicado la propia fiscalía argentina. «La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró no precedente la extradición para que pudiera ser indagado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia bajo el delito de trata de personas», ha comunicado formalmente.

«En esa resolución, los magistrados motivaron su rechazo en razón de la nacionalidad del imputado, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 inciso 2 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España. No obstante, señalaron que eso mismo posibilitaría la continuidad de la investigación y la consecuente celebración del juicio en jurisdicción española», ha abundado la fiscalía del país latinoamericano. «La obligación de garantizar una persecución eficaz del delito de trata de personas puede justificar la cesión de jurisdicción al Reino de España, en tanto ello asegure un juzgamiento adecuado, especialmente ante la denegatoria de la extradición».

El caso

Fue cuando el marinero senegalés evacuado se recuperó del coma que pudo prestar declaración a la Fiscalía, momento en el que relató las presuntas condiciones de esclavitud y explotación laboral. «El marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años».

El mismo capitán sería retenido por Portugal en febrero de este año, como divulgó FARO, al estar activada la requisitoria por parte de la Interpol.

El Loitador es un arrastrero congelador de 61,2 metros de eslora y con capacidad de 1.267 GT (expresada en arqueo bruto o gross tonnage). Fue construido en Astilleros Valiña en 1987 y está adscrito a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI).